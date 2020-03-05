На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском

МУРМАНСК, 5 мар — РИА Новости. Пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области, заявили в пресс-службе Северного флота.
Инцидент произошел накануне: в воинской части в Печенгском районе взорвался имитационный боеприпас.
"В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", — уточняется в сообщении.
Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, угрозы для жизни нет.
Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
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