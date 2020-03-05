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2020-03-05T08:40+0300
https://ria.ru/20200305/1568173697.html
На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском
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РИА Новости

На Северном флоте назвали причину взрыва боеприпаса под Мурманском

07:00 05.03.2020 (обновлено: 08:40 05.03.2020)
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© РИА Новости / Алексей СухоруковМедицинская сестра в больничной палате
Медицинская сестра в больничной палате
© РИА Новости / Алексей Сухоруков
Медицинская сестра в больничной палате. Архивное фото
МУРМАНСК, 5 мар — РИА Новости. Пятеро военнослужащих-контрактников получили травмы из-за нарушения техники безопасности во время занятий на полигоне в Мурманской области, заявили в пресс-службе Северного флота.
Инцидент произошел накануне: в воинской части в Печенгском районе взорвался имитационный боеприпас.

"В результате грубого нарушения требований безопасности, приведшего к несанкционированному срабатыванию маломощного имитационного заряда типа "взрывпакет", пять военнослужащих-контрактников получили незначительные травмы", — уточняется в сообщении.

Всех пострадавших оперативно доставили в больницу, угрозы для жизни нет.
Командование гарнизона совместно с правоохранительными органами проводит проверку.
За хранение и сбыт оружия и боеприпасов грозит статья №222 УК, в простонародье называется три гуся.
19 июля 2018, 18:41
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Северный флот ВМФ РоссииМинистерство обороны РФ (Минобороны РФ)Печенгский районМурманская областьВМФ РФПроисшествия
Популярные комментарии
"Хорошо" обучены, а ведь это не срочники!
5 марта, 07:29
ВВВалентин Вшивков
625214018
Вообще-то это не травмы, а ранения. Травма это когда споткнулся и упал. Это как моряки "ходят", а не плавают. Так и от взрыва.
5 марта, 07:32
ИДИгорь Донченко
35111035
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