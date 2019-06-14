Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-06-14T17:35Z
https://ria.ru/20190614/1555581727.html
https://cdn22.img.ria.ru/i/ria_soc.png
РИА Новости

В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

Вчера, 17:15
38234
МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.
По его словам, после возгорания сухой травы началась детонация снарядов.
Угрозы населенным пунктам пока нет, отметил собеседник агентства, добавив, что ближайшее село находится примерно в 20 километрах от полигона.
Позже в Минобороны сообщили, что речь идет о полигоне Погоново.
"Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", — говорится в сообщении.
Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет, добавили в ведомстве.
По данным пресс-службы МЧС, площадь возгорания составила порядка трех гектаров. Борьбу с огнем ведут 53 человека с помощью 17 единиц техники.
Взрыв на химзаводе в Кингисеппе
1 июня, 13:48
ЧП на военных заводах в России в 2017-2019 годах
1818652963178
Обсудить 5
ВоронежПроисшествия
Рекомендуем
Председатель комитета акционеров Nord Stream 2 Герхард Шредер на Петербургском международном экономическом форуме 2019
Экс-канцлер ФРГ назвал законным воссоединение Крыма с Россией
РИА
Новости
Глава Чеченской Республики Рамзан Кадыров выступает на торжественном мероприятии, посвященном Дню мира в Чеченской Республике, в Государственном театрально-концертном зале в Грозном. 16 апреля 2019
Кадыров: за инцидентом на границе с Дагестаном стоят "отдельные личности"
Кадр из мини-сериала Чернобыль
Роскомнадзор рассматривает просьбу о блокировке сериала "Чернобыль"
Президент Украины Владимир Зеленский на съезде партии Слуга народа в Киеве
Медведчук рассказал "самый страшный" факт о Зеленском
Лента
новостей
Ксения Собчак
Собчак возмутили слова Малышевой о детях-кретинах
Кристина Хачатурян и Ангелина Хачатурян, обвиняемые в убийстве своего отца Михаила Хачатуряна, в Басманном суде Москвы
Сестрам Хачатурян предъявили окончательное обвинение в убийстве отца
Берег острова Шикотан со стороны Южно-Курильского пролива. Архивное фото
Поездку японцев на Курилы в рамках безвизовых обменов отменили
Сборка моделей автомобилей Мазда во Владивостоке. Архивное фото
В Приморье начали серийно производить двигатели Mazda для поставок в Японию
Стоп-кадр видео горящего самолета компании Аэрофлот Sukhoi Superjet-100 в Шереметьево
МАК опубликовал предварительный отчет по катастрофе в Шереметьево
Открытие опытной зоны сети нового поколения технологии 5G в Иннополисе. Архивное фото
Названы первые российские города, где запустят коммерческие сети 5G
Клиент в офисе Сбербанка. Архивное фото
В Сбербанке рассказали о планах отказаться от традиционных банкоматов
Буквы М у входа на станцию московского метро
В Москве "заминировали" четыре станции метро
Журналист интернет-издания Медуза Иван Голунов в Мосгорсуде
Голунов рассказал, кто избил его во время задержания
Лидер Демократической партии Молдавии Владимир Плахотнюк
Лидер Демократической партии Молдавии покинул страну
Дело о драке в Пензенской области переквалифицировали на статью об убийстве
ПолитикаОбществоЭкономикаВ миреПроисшествияСпортНаукаКультураНедвижимостьРелигияТуризмРадиоПодкасты
СпецпроектыРекламаПродукты и услугиПресс-центрRia.ru в AppStoreRia.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Анисимов А.С.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
11:54Бахрейн готов работать с США над ростом благосостояния населения Палестины
11:52Участники СВМДА призвали страны продвигать меры по борьбе с коррупцией
11:50Участники СВМДА выступили против односторонних решений о статусе Иерусалима
11:49Участники СВМДА подтвердили приверженность праву Палестины на независимость
11:45Лидеры СВМДА выступили против вмешательства во внутренние дела государств
11:39В МИД Палестины прокомментировали "сделку века" США
11:38Медведев поздравил Токаева с победой на выборах президента Казахстана
11:37Страны СВМДА выступили за открытую мировую экономику
11:35В Гонконге приостановили рассмотрение поправки к закону об экстрадиции
11:34Пушков прокомментировал слова Шредера о Крыме
11:34Россия договорилась с китайской Epec о торговом сотрудничестве
11:30В Ливане назвали работу с Россией по борьбе с терроризмом эффективной
11:29Самолет из Москвы при посадке в Краснодаре зацепил хвостом землю
11:27Шестой саммит СВМДА пройдет в 2022 году
11:25Германия повысит расходы на оборону
11:24Израиль не заинтересован в войне с Ливаном, считает министр обороны Бусааб
11:20Ливан призвал Россию стать посредником в вопросе морских границ с Сирией
11:20Геращенко рассказал, когда объявит, пойдет ли он на выборы в Раду
11:18Сын Алибасова рассказал о результатах обследования продюсера
11:13Ливан намерен отстаивать свои территории при определении границ с Израилем
Лента новостейМолния