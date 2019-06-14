В Воронежской области загорелся полигон по утилизации боеприпасов

МОСКВА, 14 июн — РИА Новости. В Воронежской области горит полигон по утилизации боеприпасов, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.

По его словам, после возгорания сухой травы началась детонация снарядов.

Угрозы населенным пунктам пока нет, отметил собеседник агентства, добавив, что ближайшее село находится примерно в 20 километрах от полигона.

Позже в Минобороны сообщили, что речь идет о полигоне Погоново.

"Силами штатных пожарных команд гарнизона, а также расчетов МЧС место возгорания локализовано. Осуществляется проливка территории", — говорится в сообщении.

Пострадавших или угрозы распространения огня на населенные пункты нет, добавили в ведомстве.