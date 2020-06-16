https://ria.ru/20200616/1572979586.html
В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
На полигоне в Новосибирской области ранены четверо военнослужащих, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T08:25
2020-06-16T09:09
центральный военный округ
новосибирская область
происшествия
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6
новосибирская область
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
центральный военный округ, новосибирская область, происшествия