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В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне
На полигоне в Новосибирской области ранены четверо военнослужащих, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа. РИА Новости, 16.06.2020
2020-06-16T09:09
центральный военный округ
новосибирская область
происшествия
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РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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центральный военный округ, новосибирская область, происшествия

В Новосибирской области четверо военных получили травмы на полигоне

08:25 16.06.2020 (обновлено: 09:09 16.06.2020)
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© РИА Новости / Виталий Аньков / Перейти в фотобанкВоеннослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений
Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений
© РИА Новости / Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Военнослужащие во время погрузки учебных снарядов на учениях артиллерийских подразделений. Архивное фото
НОВОСИБИРСК, 16 июн — РИА Новости. На полигоне в Новосибирской области ранены четверо военнослужащих, сообщили в пресс-службе Центрального военного округа.
Инцидент произошел накануне: по предварительным данным, вследствие грубого нарушения требований безопасности взорвалась капсюльная втулка гильзы выхолощенного артиллерийского заряда.
Военные получили травмы конечностей. Их оперативно доставили в госпиталь и оказали всю необходимую помощь. Угрозы жизни нет.
Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.
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Центральный военный округНовосибирская областьПроисшествия
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