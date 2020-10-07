https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578645117.html
В Рязанской области эвакуируют населенные пункты вблизи горящего арсенала
В Рязанской области из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T15:36
2020-10-07T15:36
2020-10-07T16:58
взрывы на складах в рязанской области
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a>.В первую очередь эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Всего из 14 населенных пунктов вывезли более полутора тысяч человек.Ранее стало известно, что огонь с загоревшейся травы перекинулся на арсенал у поселка Желтухинский. Каждые пять-десять секунд там раздаются взрывы.В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники.На место выехал пожарный поезд, а также комиссия ЗВО под руководством замглавнокомандующего войсками округа. К вылету также готов самолет-танкер Ил-76.В связи со случившимся перекрыта федеральная трасса "Каспий".Прокуратура начала проверку.
Sobaka Sobaka
Инвентаризация по путиновски.
84
Геннадий Solo
Для троллинга России, уже детей нанимают.
55
35
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T15:36
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PT0M56S
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
видео, взрывы на складах в рязанской области, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), рязанская область, происшествия
МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.
В Рязанской области
из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС
.
В первую очередь эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Всего из 14 населенных пунктов вывезли более полутора тысяч человек.
Ранее стало известно, что огонь с загоревшейся травы перекинулся на арсенал у поселка Желтухинский. Каждые пять-десять секунд там раздаются взрывы.
В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники.
На место выехал пожарный поезд, а также комиссия ЗВО под руководством замглавнокомандующего войсками округа. К вылету также готов самолет-танкер Ил-76.
В связи со случившимся перекрыта федеральная трасса "Каспий".
Прокуратура начала проверку.