https://ria.ru/20201007/evakuatsiya-1578645117.html

В Рязанской области эвакуируют населенные пункты вблизи горящего арсенала

В Рязанской области из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе МЧС. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T15:36

2020-10-07T15:36

2020-10-07T16:58

взрывы на складах в рязанской области

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> В <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> из населенных пунктов рядом с горящим военным складом вывозят местных жителей, сообщили РИА Новости в пресс-службе <a href="http://ria.ru/organization_MCHS_RF/">МЧС</a>.В первую очередь эвакуировали 130 школьников и 16 детей младшего возраста. Всего из 14 населенных пунктов вывезли более полутора тысяч человек.Ранее стало известно, что огонь с загоревшейся травы перекинулся на арсенал у поселка Желтухинский. Каждые пять-десять секунд там раздаются взрывы.В тушении задействованы около 70 военнослужащих и десять единиц техники.На место выехал пожарный поезд, а также комиссия ЗВО под руководством замглавнокомандующего войсками округа. К вылету также готов самолет-танкер Ил-76.В связи со случившимся перекрыта федеральная трасса "Каспий".Прокуратура начала проверку.

Sobaka Sobaka Инвентаризация по путиновски. 84

Геннадий Solo Для троллинга России, уже детей нанимают. 55

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T15:36 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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