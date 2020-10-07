https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578626251.html

В Рязанской области прогремели взрывы на бывших военных складах

На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.10.2020

2020-10-07T14:33

2020-10-07T14:33

2020-10-07T15:38

взрывы на складах в рязанской области

рязанская область

происшествия

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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> На территории бывшей воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/">Скопинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет.По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.Возгорание ликвидирует штатный пожарный расчет воинской части.

https://ria.ru/20201005/vzryv-1578218581.html

ivstlngrd "На территории бывшей воинской части ... взорвались боеприпасы..." Вы когда пишите вдумываетесь? Военные давно ушли, а боеприпасы забыли? Что ждать от государства, в котором такие гос СМИ? 14

ivstlngrd Это такая пишущая братия в гос СМИ, набирают как и в Правительство, не по профессионализму, а по знакомству и преданности "обнуленному". И тупость при таком отборе не играет роли. 14

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рязанская область

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

2020

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами. 2020-10-07T14:33 true PT0M56S

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия