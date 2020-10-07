https://ria.ru/20201007/vzryvy-1578626251.html
В Рязанской области прогремели взрывы на бывших военных складах
На территории бывшей воинской части в Скопинском районе Рязанской области взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона. РИА Новости, 07.10.2020
2020-10-07T14:33
2020-10-07T14:33
2020-10-07T15:38
взрывы на складах в рязанской области
рязанская область
происшествия
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<strong>МОСКВА, 7 окт — РИА Новости.</strong> На территории бывшей воинской части в <a href="http://ria.ru/location_Skopinskijj_rajjon/">Скопинском районе</a> <a href="http://ria.ru/location_Rjazanskaja_oblast/">Рязанской области</a> взорвались боеприпасы, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона.Жителей деревни Кузьминка-2 эвакуировали. Пострадавших нет.По информации Министерства обороны, взрывы прогремели на складе с артиллерийскими снарядами, расположенном у населенного пункта Желтухино. Огонь туда перекинулся с загоревшейся травы, уточнили в пресс-службе Западного военного округа.Возгорание ликвидирует штатный пожарный расчет воинской части.
https://ria.ru/20201005/vzryv-1578218581.html
ivstlngrd
"На территории бывшей воинской части ... взорвались боеприпасы..." Вы когда пишите вдумываетесь? Военные давно ушли, а боеприпасы забыли? Что ждать от государства, в котором такие гос СМИ?
14
ivstlngrd
Это такая пишущая братия в гос СМИ, набирают как и в Правительство, не по профессионализму, а по знакомству и преданности "обнуленному". И тупость при таком отборе не играет роли.
14
8
рязанская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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Кадры крупного пожара на складе боеприпасов под Рязанью
На старом складе боеприпасов под Рязанью произошел крупный пожар со взрявами.
2020-10-07T14:33
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
взрывы на складах в рязанской области, рязанская область, происшествия