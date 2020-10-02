https://ria.ru/20201002/koronavirus-1578089642.html

Первые лица стран мира, заболевшие COVID-19 в 2020 году

президент США Дональд Трамп заявил, что у него и супруги обнаружен коронавирус. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя... РИА Новости, 02.10.2020

2020-10-02T10:27

2020-10-02T10:27

2020-10-02T10:27

коронавирус covid-19

справки

в мире

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<strong>2 октября</strong> президент США Дональд Трамп <a href="https://ria.ru/20201002/tramp-1578084282.html" target="_blank">заявил</a>, что у него и супруги обнаружен <a href="https://ria.ru/category_-koronavirus-covid-19" target="_blank">коронавирус</a>. Врач президента сообщил, что глава государства и его супруга чувствуют себя хорошо, планируют находиться в Белом доме и выполнять свои обязанности.<strong>28 июля</strong> стало известно, что президент Белоруссии Александр Лукашенко <a href="https://ria.ru/20200728/1575062611.html" target="_blank">переболел</a> COVID-19. Болезнь протекала бессимптомно. <strong>9 июля</strong> у временного президента Боливии Жанин Аньес тесты на СOVID-19 <a href="https://ria.ru/20200728/1575015238.html" target="_blank">показали</a> положительный результат. 28 июля Аньес сообщила, что излечилась от коронавируса. Во время болезни она чувствовала себя хорошо и находилась в изоляции. <strong>7 июля </strong>у президента Бразилии Жаира Болсонару был <a href="https://ria.ru/20200801/1575245454.html" target="_blank">выявлен</a> коронавирус. Три первых теста были положительными. 25 июля Болсонару сообщил об отрицательном результате очередного анализа. <strong>18 июня </strong>коронавирус <a href="https://ria.ru/20200618/1573101980.html" target="_blank">обнаружили</a> у первого президента Казахстана, председателя Ассамблеи народа Казахстана <a href="https://ria.ru/20200706/1573950284.html" target="_blank">Нурсултана Назарбаева</a>. 2 июля Назарбаев <a href="https://ria.ru/20200702/1573782037.html" target="_blank">вылечился</a> от коронавируса. <strong>17 июня </strong>у президента Гондураса Хуана Орландо Эрнандеса и его жены <a href="https://ria.ru/20200617/1573038820.html" target="_blank">диагностировали</a> COVID-19. 19 июня он был <a href="https://ria.ru/20200617/1573090200.html" target="_blank">госпитализирован</a> с подтвержденным коронавирусом и пневмонией. 2 июля президента <a href="https://ria.ru/20200702/1573810664.html" target="_blank">выписали</a> из больницы. <strong>1 июня </strong>премьер-министр Армении Никол Пашинян <a href="https://ria.ru/20200601/1572270383.html" target="_blank">заявил</a>, что он и его семья заразились коронавирусом. 8 июня стало известно об их <a href="https://ria.ru/20200608/1572625147.html" target="_blank">выздоровлении</a>. <strong>30 апреля</strong> коронавирусом <a href="https://ria.ru/20200506/1571045520.html" target="_blank">заболел</a> премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Его тест на коронавирус дал положительный результат, поэтому он был вынужден отправиться в больницу для прохождения лечения. 19 мая стало известно, что он полностью <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20200519/1571680824.html" target="_blank">выздоровел</a>. <strong>27 марта</strong> премьер Великобритании Борис Джонсон объявил о своем заражении коронавирусом. Он находился в самоизоляции, но продолжал работать. <strong>6 апреля</strong> состояние премьера ухудшилось, и Джонсон был доставлен в реанимацию. 7 апреля стало известно, что состояние стабильно, а 9 апреля его перевели из реанимации в обычную палату. 12 апреля Борис Джонсон был <a href="https://ria.ru/20200413/1569953179.html" target="_blank">выписан</a> из больницы в Лондоне, он был <a href="https://ria.ru/20200413/1569969866.html" target="_blank">протестирован</a> на коронавирус с отрицательным результатом. <strong>25 марта</strong> британский принц Чарльз <a href="https://ria.ru/20200330/1569354273.html" target="_blank">сдал анализ</a> на коронавирус, и он оказался положительным. Принц перешел на режим самоизоляции, у Чарльза были слабые симптомы заболевания. У его супруги Камиллы анализы не подтвердили заражение COVID-19. 30 марта принц вышел из самоизоляции после заражения. <strong>19 марта </strong>коронавирус <a href="https://ria.ru/20200319/1568858583.html" target="_blank">выявили</a> у князя Монако Альбера II. 31 марта стало известно о его <a href="https://ria.ru/20200331/1569415615.html" target="_blank">выздоровлении</a>. <strong>12 марта</strong> премьер-министр Канады Джастин Трюдо <a href="https://ria.ru/20200312/1568511673.html" target="_blank">сообщил</a> о решении перейти в режим самоизоляции и работать из дома, после того как его супруга Софи почувствовала признаки вирусного заболевания. 13 марта стало известно, что ее проба на коронавирус <a href="https://ria.ru/20200313/1568523993.html" target="_blank">оказалась положительной</a>. 29 марта супруга премьер-министра Канады <a href="https://ria.ru/20200329/1569301768.html" target="_blank">сообщила</a> о полном выздоровлении. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

коронавирус covid-19, справки, в мире