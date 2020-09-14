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Межгосударственные отношения России и Белоруссии
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был... РИА Новости, 14.09.2020
2020-09-14T00:55
2020-09-14T00:55
сергей румас
сергей лавров
одкб
белоруссия
справки
политика
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Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и <a href="http://ria.ru/location_Belarus/" target="_blank" data-auto="true">Белоруссии</a>, а в апреле 1997 года – <a href="https://belarus.mid.ru/ru/countries/bilateral-relations/political-relations/" target="_blank">Союза Белоруссии и России</a>. Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние <a href="http://www.mid.ru/ru/maps/by/?currentpage=main-country" target="_blank">соглашения о сотрудничестве</a> связывают страны также в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Sodruzhestvo_nezavisimykh_gosudarstv/" target="_blank" data-auto="true">СНГ</a> и <a href="http://ria.ru/organization_Organizacija_Dogovora_o_kollektivnojj_bezopasnosti/" target="_blank" data-auto="true">ОДКБ</a>. Белоруссия – стратегический союзник России. Это <a href="http://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/2774834" target="_blank">закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации</a>, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках <a href="http://ria.ru/organization_Evrazijjskijj_ehkonomicheskijj_sojuz/" target="_blank" data-auto="true">Евразийского экономического союза</a>.Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях. В 2019 году состоялось <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4168903" target="_blank">11 встреч и контактов</a> президентов России и Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Putin/" target="_blank" data-auto="true">Владимира Путина</a> и <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Lukashenko/" target="_blank" data-auto="true">Александра Лукашенко</a>.7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62752" target="_blank">переговоров на высшем уровне</a> обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/62753" target="_blank">вышли на лед </a>в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне. Состоялись контакты лидеров России и Белоруссии по видеосвязи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63199" target="_blank">14 апреля</a> и <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63367" target="_blank">19 мая</a>.24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63560" target="_blank">Лукашенко присутствовал</a> на военном параде в <a href="http://ria.ru/location_Moskva/" target="_blank" data-auto="true">Москве</a> в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня <a href="http://www.kremlin.ru/events/president/news/63585" target="_blank">Путин и Лукашенко</a> приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Во <a href="http://ria.ru/location_Rzhev/" target="_blank" data-auto="true">Ржеве</a> они имели возможность <a href="https://ria.ru/20200703/1573842472.html" target="_blank">обменяться мнениями</a> по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам.Главы правительств двух стран встречались в 2019 году 12 раз.31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась <a href="http://government.ru/news/38888/" target="_blank">встреча</a> премьер-министра России <a href="http://ria.ru/person_Mikhail_Mishustin/" target="_blank" data-auto="true">Михаила Мишустина</a> с премьер-министром Белоруссии (2018-2020) <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Rumas/" target="_blank" data-auto="true">Сергеем Румасом</a>. <a href="https://sputnik.by/economy/20200131/1043842167/Proshlis-po-vsem-voprosam-premery-Belarusi-i-Rossii-poobschalis-v-Almaty.html" target="_blank">Встреча Румаса с Мишустиным</a> стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил Москву с рабочим визитом. <a href="http://government.ru/news/39118/" target="_blank">В ходе встречи</a> с Михаилом Мишустиным обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая – в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ. Новый премьер-министр Белоруссии <a href="http://government.ru/news/40019/" target="_blank">Роман Головченко посетил с рабочим визитом Россию</a> 14 июля. <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4307439" target="_blank">Следующий контакт</a> Мишустина и <a href="http://ria.ru/person_galina-golovchenko/" target="_blank" data-auto="true">Головченко</a> состоялся 17 июля "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в <a href="http://ria.ru/location_Minsk/" target="_blank" data-auto="true">Минске</a>.3 сентября <a href="https://ria.ru/20200903/mishustin-1576671571.html" target="_blank">Мишустин посетил Минск</a>, где провел <a href="http://government.ru/news/40333/" target="_blank">переговоры</a> с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и <a href="http://government.ru/news/40334/" target="_blank">премьером республики</a> Романом Головченко.Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.Министр иностранных дел Белоруссии <a href="http://ria.ru/person_Vladimir_Makejj/" target="_blank" data-auto="true">Владимир Макей</a> посещал Россию с рабочими визитами в <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/3661034" target="_blank">мае</a> и <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/3904674" target="_blank">ноябре 2019 года.</a>19 июня 2020 года министр иностранных дел РФ <a href="http://ria.ru/person_Sergejj_Lavrov/" target="_blank" data-auto="true">Сергей Лавров</a> посетил Белоруссию с рабочим визитом. В ходе визита Лавров <a href="https://ria.ru/20200619/1573189494.html" target="_blank">встретился</a> с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран <a href="https://ria.ru/20200619/1573201564.html" target="_blank">подписали</a> соглашение о взаимном признании виз.2 сентября 2020 года Владимир Макей посетил Россию, где у него состоялись переговоры с Сергеем Лавровым. <a href="https://www.mid.ru/ru/maps/by/-/asset_publisher/Uwp6wJEbzrL0/content/id/4308361" target="_blank">На них</a> значительное внимание было уделено внутриполитической ситуации в Белоруссии после состоявшихся президентских выборов, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов внешнеполитической координации. Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 года в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (5 июня 2020 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств.Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50% (в январе-марте 2020 года – около 48%). Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%. По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году <a href="http://customs.ru/folder/511" target="_blank">оборот внешней торговли</a> РФ и Белоруссии составил 33,3 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,5 миллиарда долларов, импорт – 12,8 миллиарда долларов).Последствием коронавирусной пандемии стала корректировка торгово-экономических показателей в январе-июне 2020 года. По данным МИД РФ, за указанный период товарооборот по сравнению с 2019 годом сократился на 21,5% до 13,2 миллиарда долларов (12,5 миллиарда долларов по данным <a href="http://ria.ru/organization_Federalnaja_tamozhennaja_sluzhba_RF/" target="_blank" data-auto="true">ФТС</a>). <a href="https://www.mid.ru/web/guest/kommentarii_predstavitelya/-/asset_publisher/MCZ7HQuMdqBY/content/id/4307439" target="_blank">Экспорт</a> снизился на 30,9% до 7,1 миллиарда долларов (6,9 миллиарда долларов по данным ФТС), импорт – на 6,5% до 6 миллиарда долларов (5,7 миллиарда долларов по данным ФТС).Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. <a href="https://russian-trade.com/reports-and-reviews/2020-02/torgovlya-mezhdu-rossiey-i-belarusyu-v-2019-g/" target="_blank">Российский импорт</a> представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. В январе-марте 2020 году они составили 3,85 миллиардов долларов. В 2019 году Москва <a href="https://www.belstat.gov.by/ofitsialnaya-statistika/realny-sector-ekonomiki/inostrannye-investitsii/graficheskiy-material-grafiki-diagrammy/struktura-investitsiy-ot-inostrannykh-investorov-v-realnyy-sektor-ekonomiki-v-2018-godu-po-stranam/" target="_blank">обеспечила</a> Белоруссии 45,1% всех поступивших иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство <a href="http://ria.ru/organization_Belorusskaja_AEHS/" target="_blank" data-auto="true">Белорусской АЭС</a>. Генеральный <a href="https://ria.ru/20170120/1486126522.html" target="_blank">контракт на строительство АЭС</a> подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве <a href="https://ria.ru/20200204/1564232063.html" target="_blank">генподрядчика</a> выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "<a href="http://ria.ru/organization_Rosatom/" target="_blank" data-auto="true">Росатом</a>". Планируется, что <a href="https://ria.ru/20200610/1572752803.html" target="_blank">первый блок Белорусской АЭС</a> полностью заработает в феврале 2021 года. Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики. В то же время, между странами <a href="https://minenergo.gov.ru/node/16397" target="_blank">продолжается интенсивная работа</a> по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. <a href="http://ria.ru/location_Poland/" target="_blank" data-auto="true">Польша</a> и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" <a href="https://ria.ru/20190523/1554857337.html" target="_blank">возобновила прокачку нефти</a> 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава <a href="http://ria.ru/organization_Ministerstvo_ehnergetiki_RF/" target="_blank" data-auto="true">Минэнерго</a> РФ <a href="http://ria.ru/person_Aleksandr_Novak/" target="_blank" data-auto="true">Александр Новак</a> со своей стороны заявил, что <a href="https://ria.ru/20190521/1554727627.html" target="_blank">общий ущерб</a> от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.В феврале 2020 года Белоруссия и Россия подписали <a href="https://ria.ru/20200225/1565182714.html" target="_blank">протокол о компенсации</a> за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Белоруссия рассчитывает получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн <a href="https://ria.ru/20200226/1565207008.html" target="_blank">"грязной" нефти</a>.Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет <a href="https://ria.ru/20190620/1555725548.html" target="_blank">"Транснефть"</a>. В конце ноября 2019 года компания сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" <a href="https://ria.ru/20191130/1561788735.html" target="_blank">23 миллиарда рублей</a>.В начале 2020 года между Россией и Белоруссией возникли <a href="https://ria.ru/20200605/1572499389.html" target="_blank">разногласия</a> по определению стоимости поставляемого газа.Белоруссия настаивала на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "<a href="http://ria.ru/organization_Gazprom/" target="_blank" data-auto="true">Газпромом</a>" и российским минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска <a href="https://ria.ru/20200616/1572992007.html" target="_blank">должна составлять 40-45 долларов</a> за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. По словам дипломата, когда эти соглашения заключались, прописанная <a href="https://ria.ru/20200605/1572499389.html" target="_blank">цена на энергоресурсы</a> была ниже рыночной.В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов. В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил, что готов начать переговоры <a href="https://ria.ru/20200617/1573064618.html" target="_blank">о поставках в 2021 году</a> при соблюдении страной контракта на 2020 год.В сентябре 2020 года во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Белоруссию российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с <a href="https://www.vesti.ru/finance/article/2453086" target="_blank">оплатой по энергоносителям</a>.Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические <a href="http://roe.ru/export/belarus/" target="_blank">учения</a>.Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере. В Белоруссии работают около 2,3 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.<a href="http://kremlin.ru/events/president/news/61039" target="_blank">Каждая вторая компания</a> с белорусским капиталом за рубежом находится в России. 16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI <a href="http://council.gov.ru/activity/activities/regions_forum_6/" target="_blank">Форум регионов России и Белоруссии</a> на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, зачастую финансируемые из бюджета Союзного государства, например, <a href="http://festival.belrus.ru/?page_id=2530" target="_blank">"Молодежь – за Союзное государство"</a> (прошел 22-27 сентября 2019 года), Международный <a href="https://www.belarus.by/ru/about-belarus/culture/international-arts-festival-slavonic-bazaar" target="_blank">фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске"</a> (состоялся с 16 по 19 июля 2020 года) и др. В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.<em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
белоруссия
РИА Новости
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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сергей румас, сергей лавров, одкб, белоруссия, справки, политика

Межгосударственные отношения России и Белоруссии

00:55 14.09.2020
140
© РИА Новости / Владимир РодионовПодписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года
Подписание Договора о создании Союзного государства России и Белоруссии. 8 декабря 1999 года - РИА Новости, 1920, 14.09.2020
© РИА Новости / Владимир Родионов
Российско-белорусские отношения носят характер союзного сотрудничества. Дипломатические отношения установлены 25 июня 1992 года. 8 декабря 1999 года был подписан Договор о создании Союзного государства Белоруссии и России. Его подписанию предшествовало образование в апреле 1996 года Сообщества России и Белоруссии, а в апреле 1997 года – Союза Белоруссии и России.
Правовую базу российско-белорусских отношений составляют более 220 межгосударственных и межправительственных договоров и соглашений. Многосторонние соглашения о сотрудничестве связывают страны также в рамках СНГ и ОДКБ.
Белоруссия – стратегический союзник России. Это закреплено в Концепции внешней политики Российской Федерации, где в качестве одного из региональных приоритетов подтвержден курс на расширение стратегического взаимодействия с Белоруссией в рамках Союзного государства в целях развития интеграционных процессов во всех сферах, а также углубления и расширения интеграции между странами в рамках Евразийского экономического союза.
Свидетельством приоритетного для России характера отношений с Белоруссией является высокая динамичность двусторонних контактов на высшем и высоком уровнях.
В 2019 году состоялось 11 встреч и контактов президентов России и Белоруссии Владимира Путина и Александра Лукашенко.
7 февраля 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко посетил Россию (город Сочи) с рабочим визитом. В ходе переговоров на высшем уровне обсуждались актуальные темы российско-белорусского сотрудничества, в том числе в контексте интеграционных процессов в рамках Союзного государства. Владимир Путин и Александр Лукашенко также вышли на лед в товарищеском хоккейном матче в развлекательном центре "Галактика" в Красной Поляне.
Состоялись контакты лидеров России и Белоруссии по видеосвязи в рамках заседаний Высшего Евразийского экономического совета 14 апреля и 19 мая.
24 июня 2020 года президент Белоруссии Александр Лукашенко присутствовал на военном параде в Москве в ознаменование 75‑й годовщины Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. 30 июня Путин и Лукашенко приняли участие в открытии Ржевского мемориала Советскому солдату. Во Ржеве они имели возможность обменяться мнениями по вопросам двусторонних отношений, интеграции и международным делам.
Главы правительств двух стран встречались в 2019 году 12 раз.
31 января 2020 года в Алма-Ате (Казахстан) по завершении заседания Евразийского межправсовета состоялась встреча премьер-министра России Михаила Мишустина с премьер-министром Белоруссии (2018-2020) Сергеем Румасом. Встреча Румаса с Мишустиным стала первой после вступления российского премьера в должность главы правительства.
11 марта премьер-министр Белоруссии Сергей Румас посетил Москву с рабочим визитом. В ходе встречи с Михаилом Мишустиным обсуждались актуальные вопросы российско-белорусского взаимодействия.
Состоялись их контакты по видеосвязи 10 и 23 апреля в рамках заседаний Евразийского межправительственного совета и 29 мая – в рамках заседания Совета глав правительств стран СНГ.
Новый премьер-министр Белоруссии Роман Головченко посетил с рабочим визитом Россию 14 июля. Следующий контакт Мишустина и Головченко состоялся 17 июля "на полях" заседания Евразийского межправительственного совета в Минске.
3 сентября Мишустин посетил Минск, где провел переговоры с президентом Белоруссии Александром Лукашенко и премьером республики Романом Головченко.
Между странами поддерживаются активные контакты между внешнеполитическими ведомствами, постоянный диалог ведется по линии профильных министерств и ведомств.
Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей посещал Россию с рабочими визитами в мае и ноябре 2019 года.
19 июня 2020 года министр иностранных дел РФ Сергей Лавров посетил Белоруссию с рабочим визитом. В ходе визита Лавров встретился с президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Состоялись переговоры с министром иностранных дел Белоруссии Владимиром Макеем. Главы внешнеполитических ведомств двух стран подписали соглашение о взаимном признании виз.
2 сентября 2020 года Владимир Макей посетил Россию, где у него состоялись переговоры с Сергеем Лавровым. На них значительное внимание было уделено внутриполитической ситуации в Белоруссии после состоявшихся президентских выборов, а также состоялось обсуждение актуальных вопросов внешнеполитической координации.
Состояние и перспективы двусторонних отношений и союзного строительства обсуждаются на заседаниях Высшего Государственного Совета Союзного государства (последнее прошло 19 июня 2018 года в Минске), Совета Министров Союзного государства (19 ноября 2019 года в Москве), Группы высокого уровня Совмина (5 июня 2020 года, по видеосвязи). Ход реализации договоренностей контролируют вице-премьеры. Активные контакты поддерживаются по линии парламентов и профильных ведомств.
Россия и Белоруссия выступают с единых или близких позиций по основным международным проблемам, тесно сотрудничают в ООН, других универсальных и региональных организациях.
Россия – ведущий торговый партнер Белоруссии. Ее доля в белорусском товарообороте со всеми странами мира составляет порядка 50% (в январе-марте 2020 года – около 48%). Доля Белоруссии во внешнеторговом обороте России – около 5%.
По данным Федеральной таможенной службы РФ, в 2019 году оборот внешней торговли РФ и Белоруссии составил 33,3 миллиарда долларов (российский экспорт – 20,5 миллиарда долларов, импорт – 12,8 миллиарда долларов).
Последствием коронавирусной пандемии стала корректировка торгово-экономических показателей в январе-июне 2020 года. По данным МИД РФ, за указанный период товарооборот по сравнению с 2019 годом сократился на 21,5% до 13,2 миллиарда долларов (12,5 миллиарда долларов по данным ФТС). Экспорт снизился на 30,9% до 7,1 миллиарда долларов (6,9 миллиарда долларов по данным ФТС), импорт – на 6,5% до 6 миллиарда долларов (5,7 миллиарда долларов по данным ФТС).
Основу российского экспорта составляют минеральные продукты, машины, оборудование и транспортные средства, металлы и изделия из них, продукция химической промышленности и др. Российский импорт представлен продовольственными товарами и сельскохозяйственным сырьем, машинами, оборудованием и транспортными средствами, продукцией химической промышленности, металлами и изделиями из них, текстилем и обувь и др.
По накопленным инвестициям в белорусскую экономику Россия прочно удерживает первое место. В январе-марте 2020 году они составили 3,85 миллиардов долларов.
В 2019 году Москва обеспечила Белоруссии 45,1% всех поступивших иностранных инвестиций в реальный сектор экономики.
Крупнейшим двусторонним инвестиционным проектом является строительство Белорусской АЭС. Генеральный контракт на строительство АЭС подписан 18 июля 2012 года. Она будет состоять из двух энергоблоков ВВЭР-1200 суммарной электрической мощностью до 2400 мегаватт. В качестве генподрядчика выступает инжиниринговый дивизион госкорпорации "Росатом". Планируется, что первый блок Белорусской АЭС полностью заработает в феврале 2021 года.
Россия является главным партнером Белоруссии в топливно-энергетической сфере. Через территорию Белоруссии идут стабильные поставки и транзит нефти, газа, а также угля, поступательно развивается сотрудничество двух стран и в сфере электроэнергетики.
В то же время, между странами продолжается интенсивная работа по формированию объединенных рынков газа, нефти и нефтепродуктов, электрической энергии Союзного государства и общих энергетических рынков ЕАЭС к 2025 году.
В апреле 2019 года возникла проблема с качеством нефти в трубопроводной системе "Дружба", по которой нефть идет как на НПЗ Белоруссии, так и транзитом далее в Европу, когда загрязненное хлоридами топливо попало в трубопроводную систему в Самарской области. Польша и Украина приостановили поставки. Качественная нефть из РФ 2 мая поступила по "Дружбе" на белорусскую границу. "Укртранснафта" возобновила прокачку нефти 11 мая, словацкая Transpetrol – вечером 22 мая.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что, по предварительной оценке Минска, ущерб от поступления в республику некачественной нефти составляет сотни миллионов долларов. Глава Минэнерго РФ Александр Новак со своей стороны заявил, что общий ущерб от ситуации с нефтепроводом "Дружба" может быть меньше 100 миллионов долларов.
В феврале 2020 года Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба". Белоруссия рассчитывает получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн "грязной" нефти.
Компенсировать ущерб из-за загрязнения нефти будет "Транснефть". В конце ноября 2019 года компания сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей.
В начале 2020 года между Россией и Белоруссией возникли разногласия по определению стоимости поставляемого газа.
Белоруссия настаивала на необходимости пересмотра цены на российский газ на 2020 год с определением ее "корректного и справедливого уровня", переговоры минэнерго республики проводит с "Газпромом" и российским минэнерго. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявлял, что в нынешних условиях цена на российский газ для Минска должна составлять 40-45 долларов за тысячу кубометров с учетом логистики, а не 127 долларов, как сейчас.
В конце апреля министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что даже в условиях нынешнего падения цен на энергоносители обязательства по контрактам сохраняются. По словам дипломата, когда эти соглашения заключались, прописанная цена на энергоресурсы была ниже рыночной.
В конце мая в "Газпроме" сообщали, что компания будет готова начать переговоры о поставках газа в Белоруссию с 2021 года после урегулирования вопроса с долгом страны за газ, который оценивался в 165,6 миллиона долларов.
В минэнерго республики же заявили, что у Белоруссии нет задолженности за газ, но между субъектами хозяйствования есть разногласия в определении его цены с учетом калорийности, и сообщили, что направили письмо "Газпрому" со своими предложениями об условиях поставок в 2020-2021 годах, а также попросили представить методику определения калорийности. "Газпром" ответил, что готов начать переговоры о поставках в 2021 году при соблюдении страной контракта на 2020 год.
В сентябре 2020 года во время визита премьер-министра РФ Михаила Мишустина в Белоруссию российская и белорусская стороны достигли договоренностей по взаимным вопросам, связанным с оплатой по энергоносителям.
Кроме того, Белоруссия диверсифицирует поставки нефти на свои НПЗ на фоне периодических ценовых разногласий с Россией как с основным и традиционным поставщиком. Продолжая закупать российскую нефть с поставками по магистральному нефтепроводу "Дружба" и по железной дороге, Минск работает с альтернативными маршрутами транспортировки сырья на свои НПЗ – по морю, с перевалкой в портах Одессы и Клайпеды.
Развивается военно-техническое сотрудничество, которое носит очень тесный характер. Вооружение и техника в национальных вооруженных силах России и Белоруссии во многом совпадает, кроме того, часть военной техники, производство которой осуществляется на территории России, комплектуется составляющими белорусского производства.
Подписано Соглашение о совместной охране внешней границы Союзного государства в воздушном пространстве и создании Единой региональной системы противовоздушной обороны. Активно развивается сотрудничество России и Белоруссии в рамках Организации Договора о коллективной безопасности (ОДКБ) и коллективных сил оперативного реагирования (КСОР) ОДКБ. На регулярной основе проводятся совместные военные и антитеррористические учения.
Значимой составляющей российско-белорусских отношений являются межрегиональные связи. Между российскими и белорусскими регионами заключено более 350 соглашений, направленных на углубление кооперации в промышленности, в сельском хозяйстве, в строительстве, в фармацевтике, в транспортной сфере.
В Белоруссии работают около 2,3 тысячи совместных предприятий или с участием российского капитала.
Каждая вторая компания с белорусским капиталом за рубежом находится в России.
16-18 июля 2019 года в Санкт-Петербурге прошел VI Форум регионов России и Белоруссии на тему "Межрегиональные связи как основа формирования единого культурного и гуманитарного пространства народов Беларуси и России".
Высокой интенсивностью отличаются контакты между странами в области образования, науки и культуры. На регулярной основе проводятся дни культуры, гастроли известных коллективов и исполнителей, театральные и музыкальные фестивали, зачастую финансируемые из бюджета Союзного государства, например, "Молодежь – за Союзное государство" (прошел 22-27 сентября 2019 года), Международный фестиваль искусств "Славянский базар в Витебске" (состоялся с 16 по 19 июля 2020 года) и др.
В отношениях между Россией и Белоруссией создано фактически единое миграционное пространство, обеспечиваются условия взаимных поездок по внутренним национальным документам без прохождения таможенного и пограничного контроля. Граждане двух стран имеют возможность находиться на территории другого государства без регистрации и постановки на миграционный учет в течение 90 дней.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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