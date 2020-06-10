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Ядерные технологии
https://ria.ru/20200610/1572752803.html
Дату запуска первого блока БелАЭС определят через неделю, заявил посол
2020-06-10T15:27
ядерные технологии
белорусская аэс
магатэ
государственная корпорация по атомной энергии "росатом"
владимир семашко
москва
минск
белоруссия
в мире
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белорусская аэс, магатэ, государственная корпорация по атомной энергии "росатом", владимир семашко, москва, минск, белоруссия, в мире

Дату запуска первого блока БелАЭС определят через неделю, заявил посол

15:27 10.06.2020
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© Sputnik / Виктор Толочко / Перейти в фотобанкСтроительство Белорусской АЭС
Строительство Белорусской АЭС
© Sputnik / Виктор Толочко
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Строительство Белорусской АЭС. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн - РИА Новости. Дата запуска первого блока Белорусской АЭС будет определена через неделю, стороны планируют, что он полностью заработает в феврале 2021 года, заявил посол Белоруссии в Москве Владимир Семашко.
"По энергоблоку №1 мы вот буквально через неделю вместе с коллегами из руководства Росатома определимся с конкретной датой физического пуска", - сказал Семашко в ходе онлайн-конференции.
Строительство Белорусской АЭС
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Как отметил посол, Москва и Минск планируют, что этот блок "полностью, на 100% заработает" в феврале 2021 года.
Белорусская АЭС с двумя реакторами ВВЭР-1200 суммарной мощностью 2400 МВт сооружается в Островце (Гродненская область). Для первой в стране АЭС выбран российский проект поколения 3+, который полностью соответствует международным нормам и рекомендациям МАГАТЭ по безопасности. Ввод второго энергоблока запланирован на 2021 год.
По словам посла России в Минске Дмитрия Мезенцева, строители Белорусской АЭС и Росатом прикладывают все усилия, чтобы станция в начале следующего года полностью вошла в строй.
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Ядерные технологииБелорусская АЭСМАГАТЭГосударственная корпорация по атомной энергии "Росатом"Владимир СемашкоМоскваМинскБелоруссияВ мире
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