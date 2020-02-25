Минск и Москва подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть

МИНСК, 25 фев — РИА Новости. Белоруссия и Россия подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба", заявил замглавы госконцерна "Белнефтехим" Владимир Сизов.
"Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю, <...> — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", — уточнил он.
Сизов добавил, что компенсации поступят "в адрес Мозырского нефтеперерабатывающего завода".
Итоговая сумма пока не называется, стороны ведут соответствующие переговоры. Ранее Минск предварительно оценивал потери в 70 миллионов долларов.
"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле прошлого года в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье, в результате несколько стран остановили прием продукции.
Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. По данным "Белнефтехима", на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн некачественной нефти, в результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ.
Компенсировать ущерб будет "Транснефть", для этих целей она уже зарезервировала 23 миллиарда рублей.
Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, которые не входят в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.
23 мая 2019, 08:00Зачем китайцам отравленная нефть из трубопровода "Дружба"