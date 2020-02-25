Минск и Москва подписали протокол о компенсации за "грязную" нефть

"Речь идет о сумме по аналогии с другими сторонами, которые были вовлечены в эту историю, <...> — это контрагенты в Польше, Чехии, Словакии, Венгрии. Из открытых источников стало известно, что они получили компенсацию в размере 15 долларов на баррель поставленной нефти с повышенным содержанием хлорорганики", — уточнил он.