Минск рассчитывает получить $61 млн компенсации за "грязную" нефть

МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия может получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которая в прошлом году пошла на переработку на НПЗ в Мозыре.

"Белнефтехим" Александр Тищенко. "Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась <...>", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь госконцернаАлександр Тищенко.

Накануне замглавы концерна Владимир Сизов заявил, что Минск и Москва подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба".

Ранее Белоруссия предварительно оценивала потери в 70 миллионов долларов.

"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле прошлого года в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье, в результате несколько стран остановили прием продукции.

Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. По данным "Белнефтехима", на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн некачественной нефти, в результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ.

Компенсировать ущерб будет "Транснефть", для этих целей она уже зарезервировала 23 миллиарда рублей.