Минск рассчитывает получить $61 млн компенсации за "грязную" нефть

МИНСК, 26 фев — РИА Новости. Белоруссия может получить от России более 61 миллиона долларов за 563 тысячи тонн "грязной" нефти, которая в прошлом году пошла на переработку на НПЗ в Мозыре.
"Сумма компенсации определяется из расчета 15 долларов за баррель — по технологии, аналогичной с другими соседями, с которыми российская сторона рассчиталась <...>", — рассказал РИА Новости пресс-секретарь госконцерна "Белнефтехим" Александр Тищенко.
Накануне замглавы концерна Владимир Сизов заявил, что Минск и Москва подписали протокол о компенсации за поставки "грязной" нефти по магистральному трубопроводу "Дружба".
Ранее Белоруссия предварительно оценивала потери в 70 миллионов долларов.
"Дружба" обеспечивает экспорт российской нефти через Белоруссию в европейском направлении. В апреле прошлого года в трубопровод попало загрязненное хлоридами сырье, в результате несколько стран остановили прием продукции.
Полностью объемы поставок восстановились только к 1 июля. По данным "Белнефтехима", на территорию Белоруссии попало больше 1,2 миллиона тонн некачественной нефти, в результате было повреждено оборудование на Мозырском НПЗ.
Компенсировать ущерб будет "Транснефть", для этих целей она уже зарезервировала 23 миллиарда рублей.
Расследование показало, что причиной ЧП стали мошеннические действия сотрудников частных компаний, которые не входят в структуру "Транснефти". Фигурантами дела являются более десяти человек.
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