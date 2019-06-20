В Белоруссии не видят рисков для бюджета из-за ситуации с "грязной" нефтью

МИНСК, 20 июн - РИА Новости. Министерство финансов Белоруссии не видит рисков для бюджета республики из-за ситуации с поставками загрязненной хлоридами российской нефти, заявил в четверг глава ведомства Максим Ермолович.

"Мы считаем, что потери (из-за поставок "грязной" нефти - ред.) носят временный характер. Они будут восстановлены за счет восстановления объемов переработки нефти. Если рассматривать в целом исполнение доходной части бюджета, то сегодня доходы формируются в полном соответствии с годовым планом. И какого-то отставания в поступлении бюджетных средств нет, то есть рисков для бюджета эта ситуация, которая сложилась в нефтяном секторе, не создает", - заявил Ермолович журналистам.

По словам министра, если и возникали потери в связи с ЧП на нефтепроводе "Дружба", то они за счет роста экономики перекрыты. "Есть четкое понимание того, что в целом за год мы выходим на плановый объем доходов, может даже удастся сформировать доходы с некоторым приростом по отношению к плану", - отметил Ермолович.

Он пояснил, что оценка потерь от сложившейся ситуации с поставкой "грязной" нефти – это уже "оценка фактических потерь доходов, которую мы будем проводить по итогам работы нефтяного сектора за год".

"В зависимости, опять же, от того, будут восстановлены объемы переработки или нет. У нас есть четкое понимание того, что технологически эти объемы могут быть восстановлены в полном соответствии с первоначальным планом. Это означает, что потерь доходов в целом по году не будет", - добавил глава Минфина республики.