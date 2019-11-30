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РИА Новости

"Роснефть" учтет интересы акционеров при компенсации за ЧП на "Дружбе"

20:36 30.11.2019
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© AP Photo / Sergei GritsРабочие на нефтепроводе "Дружба"
Рабочие на нефтепроводе Дружба
© AP Photo / Sergei Grits
МОСКВА, 30 ноя – РИА Новости. "Роснефть" намерена учесть интересы акционеров при получении компенсаций из-за аварии на нефтепроводе "Дружба", сообщил представитель компании.
В конце апреля 2019 года в трубопроводную систему "Дружба", по которой идет экспорт нефти из России через Белоруссию в европейском направлении, попало загрязненное хлоридами сырье, в результате чего прокачка была приостановлена. В полном объеме поставки по нефтепроводу возобновились с 1 июля.
Нулевая отметка нефтепровода Дружба
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ЧП на "Дружбе" не повлияло на добычу "Татнефти", но отразилось на прибыли
"Интересы наших акционеров будут защищены в полном объёме при любых обстоятельствах. Однако обсуждать этот вопрос (компенсаций - ред.) в публичном пространстве, как мы уже неоднократно говорили, не считаем целесообразным", - отметил он.
"Роснефть" 6 ноября отмечала, что до сих пор не завершила расчет убытков от ЧП на "Дружбе", так как претензии контрагентов продолжали поступать и в третьем квартале.
"Транснефть" 29 ноября сообщила, что зарезервировала для выплаты компенсаций из-за загрязнения нефти в трубопроводной системе "Дружба" 23 миллиарда рублей. Компания ожидает внесудебного урегулирования претензий в срок не более года, при условии заинтересованности грузоотправителей в реализации предложенного механизма и документального подтверждения имущественных потерь.
Емкости для хранения нефти нефтепровода Дружба неподалеку от города Мозырь Гомельской области
6 ноября, 10:40
"Роснефть" пока не завершила расчет убытков после ЧП на "Дружбе"
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Нефтепровод "Дружба"Приостановка поставок нефти по трубопроводу "Дружба"РоснефтьТранснефтьБелоруссияРоссияЭкономика
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