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Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах
20 августа на Международной космической станции обнаружили небольшую утечку воздуха. В "Роскосмосе" подтвердили утечку воздуха на МКС и отметили, что 21 августа РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T20:50
2020-08-20T20:50
международная космическая станция (мкс)
справки
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202020 августа на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> <a href="https://ria.ru/20200820/mks-1576060051.html" target="_blank">обнаружили</a> небольшую утечку воздуха. В "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" подтвердили утечку воздуха на МКС и отметили, что 21 августа "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>. В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной. 1 июля блок электропитания <a href="https://ria.ru/20200707/1574026676.html" target="_blank">отказал</a> снаружи американского сегмента Международной космической станции. Этот блок обеспечивает подачу электропитания на один из компьютеров снаружи станции. НАСА сообщило, неисправный блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли. В апреле на МКС в воздухе <a href="https://ria.ru/20200730/1575138091.html" target="_blank">был зафиксирован</a> бензол. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае в "Роскосмосе", концентрация <a href="https://ria.ru/20200520/1571704903.html" target="_blank">не превышала</a> предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. На "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. 30 июля НАСА сообщило, что американские газоанализаторы не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции.201927 ноября стало известно, что на борту Международной космической станции <a href="https://ria.ru/20191127/1561653822.html" target="_blank">не работают</a> оба туалета. Ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" не используется из-за сигнализации переполненного бака, а туалет WHC в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Оба туалета российского производства. Туалеты, которые имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. 13 декабря официальный представитель НАСА сообщил, что астронавты <a href="https://ria.ru/20191213/1562339871.html" target="_blank">отремонтировали</a> туалет, сломавшийся на американском сегменте МКС. 22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты <a href="https://ria.ru/20191024/1560164488.html" target="_blank">не могут пользоваться кухней</a> в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny. 14 ноября астронавты <a href="https://ria.ru/20191114/1560919198.html" target="_blank">починили</a> кухню в американском модуле Unity. 26 сентября на борту МКС <a href="https://ria.ru/20190926/1559138466.html" target="_blank">произошел отказ</a> российской системы кондиционирования СКВ-2. В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха – СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. 29 августа <a href="https://ria.ru/20190829/1558043194.html" target="_blank">произошло срабатывание</a> аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это <a href="https://ria.ru/20190829/1558049807.html" target="_blank">произошло во время наддува</a> атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов Центра управления полетами наддув был прекращен. 24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, <a href="https://ria.ru/20190824/1557867244.html" target="_blank">не смог причалить</a> к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" <a href="https://ria.ru/20190827/1557935839.html" target="_blank">состыковался</a> с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14". В середине сентября российский космонавт <a href="https://ria.ru/20190919/1558866110.html" target="_blank">обнаружил</a>, что стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс". Утром 29 апреля работающие на Земле специалисты <a href="https://ria.ru/20190430/1553172695.html" target="_blank">обнаружили</a> проблему с системой электропитания американского сегмента МКС. В системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU, в результате чего отключились два из восьми каналов электропитания. Специалисты <a href="https://ria.ru/20190430/1553201701.html" target="_blank">перераспределяли</a> электропитание через шесть работоспособных каналов. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС.3 марта после прибытия на МКС корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Dragon-2</a> анализаторы воздуха <a href="https://ria.ru/20190310/1551665282.html" target="_blank">выявили</a> повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После ухода корабля 8 марта запах изопропилового спирта <a href="https://ria.ru/20190308/1551643852.html" target="_blank">начал выветриваться</a>. 1 февраля на американском модуле Tranquility МКС <a href="https://ria.ru/20190205/1550435302.html" target="_blank">произошла расстыковка</a> быстроразъемного соединения на магистрали подачи воды. Специалисты хьюстонского центра управления полетом отключили ее подачу, однако в модуль попало примерно 9,5 литра жидкости. Экипажу удалось снова подстыковать протекшее соединение и затем убрать воду полотенцами. 20186 ноября в работе одного из трех терминальных компьютеров российского сегмента МКС <a href="https://ria.ru/20181108/1532354970.html" target="_blank">произошел сбой</a>. На работу станции он не повлиял, так как для ее нормального функционирования хватает и двух компьютеров – где один резервирует второй. 8 ноября стало известно, что вышедший из строя компьютер на российском сегменте перезагрузили и восстановили трехканальную конфигурацию. 30 августа ночью в российском корабле "Союз МС-09", пристыкованном к российскому сегменту МКС, <a href="https://ria.ru/20180830/1527517591.html" target="_blank">произошла утечка воздуха</a>. В этот же день в его обшивке экипаж <a href="https://ria.ru/20181010/1530316270.html" target="_blank">обнаружил отверстие</a>, через которое уходил воздух. Позже космонавты успешно загерметизировали его. Для расследования причин появления "дырки" 11 декабря они вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу <a href="https://ria.ru/20190118/1549586042.html" target="_blank">вскрыть обшивку корабля</a>. Образцы доставили на Землю. 201622 января стало известно об отказе системы очистки атмосферы станции от углекислого газа CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly), расположенной в американском модуле станции NODE-3. Директор пилотируемых программ НАСА в России Шон Фуллер <a href="https://ria.ru/20160122/1363471561.html" target="_blank">отметил</a>, что астронавты располагают всем необходимым для проведения ремонта, в том числе новым вентилятором для замены старого, выход которого из строя и привел к отказу системы очистки воздуха. 201514 марта стало известно, что <a href="https://ria.ru/20151114/1320648926.html" target="_blank">вышел из строя</a> один из восьми расположенных за бортом американского сегмента МКС блоков коммутации постоянного тока, которые передают напряжение от солнечных батарей к американскому сегменту станции. Все потребители тока от неработающего блока оперативно были перекоммутированы. На российском сегменте МКС энергопотребление из-за неисправности американского блока было незначительно снижено. Из-за этого были сняты некоторые второстепенные задачи, но, в целом, российский сегмент не пострадал. 14 января утром на американском сегменте МКС <a href="https://ria.ru/20150115/1042650661.html" target="_blank">прозвучала тревога</a> о выбросе аммиака из системы охлаждения. Сегмент <a href="https://ria.ru/20150114/1042553855.html" target="_blank">был изолирован</a>, а американские астронавты перешли в российскую часть станции. Проведенный тщательный анализ с помощью газоанализаторов и других технических средств показал, что <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20150115/1042734839.html" target="_blank">аммиака в воздушном составе МКС нет</a>. Проведя более 10 часов на российской половине МКС, три астронавта НАСА вернулись к себе. Специалисты <a href="https://ria.ru/20150115/1042657029.html" target="_blank">пришли к выводу</a>, что основной причиной ложного срабатывания датчиков в системе охлаждения модуля Node-2, в которой используется аммиак, стал компьютерный сбой. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>
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международная космическая станция (мкс), справки

Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах

20:50 20.08.2020
23
© NASAВид с МКС на Землю
Вид с МКС на Землю
© NASA

2020

20 августа на Международной космической станции обнаружили небольшую утечку воздуха. В "Роскосмосе" подтвердили утечку воздуха на МКС и отметили, что 21 августа "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА. В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной.
1 июля блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции. Этот блок обеспечивает подачу электропитания на один из компьютеров снаружи станции. НАСА сообщило, неисправный блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли.
В апреле на МКС в воздухе был зафиксирован бензол. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. На "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. 30 июля НАСА сообщило, что американские газоанализаторы не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции.

2019

27 ноября стало известно, что на борту Международной космической станции не работают оба туалета. Ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" не используется из-за сигнализации переполненного бака, а туалет WHC в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Оба туалета российского производства. Туалеты, которые имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. 13 декабря официальный представитель НАСА сообщил, что астронавты отремонтировали туалет, сломавшийся на американском сегменте МКС.
22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny. 14 ноября астронавты починили кухню в американском модуле Unity.
26 сентября на борту МКС произошел отказ российской системы кондиционирования СКВ-2. В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха – СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
29 августа произошло срабатывание аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это произошло во время наддува атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов Центра управления полетами наддув был прекращен.
24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, не смог причалить к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" состыковался с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14". В середине сентября российский космонавт обнаружил, что стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс".
Утром 29 апреля работающие на Земле специалисты обнаружили проблему с системой электропитания американского сегмента МКС. В системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU, в результате чего отключились два из восьми каналов электропитания. Специалисты перераспределяли электропитание через шесть работоспособных каналов. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС.
3 марта после прибытия на МКС корабля Dragon-2 анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После ухода корабля 8 марта запах изопропилового спирта начал выветриваться.
1 февраля на американском модуле Tranquility МКС произошла расстыковка быстроразъемного соединения на магистрали подачи воды. Специалисты хьюстонского центра управления полетом отключили ее подачу, однако в модуль попало примерно 9,5 литра жидкости. Экипажу удалось снова подстыковать протекшее соединение и затем убрать воду полотенцами.

2018

6 ноября в работе одного из трех терминальных компьютеров российского сегмента МКС произошел сбой. На работу станции он не повлиял, так как для ее нормального функционирования хватает и двух компьютеров – где один резервирует второй. 8 ноября стало известно, что вышедший из строя компьютер на российском сегменте перезагрузили и восстановили трехканальную конфигурацию.
30 августа ночью в российском корабле "Союз МС-09", пристыкованном к российскому сегменту МКС, произошла утечка воздуха. В этот же день в его обшивке экипаж обнаружил отверстие, через которое уходил воздух. Позже космонавты успешно загерметизировали его. Для расследования причин появления "дырки" 11 декабря они вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу вскрыть обшивку корабля. Образцы доставили на Землю.

2016

22 января стало известно об отказе системы очистки атмосферы станции от углекислого газа CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly), расположенной в американском модуле станции NODE-3. Директор пилотируемых программ НАСА в России Шон Фуллер отметил, что астронавты располагают всем необходимым для проведения ремонта, в том числе новым вентилятором для замены старого, выход которого из строя и привел к отказу системы очистки воздуха.

2015

14 марта стало известно, что вышел из строя один из восьми расположенных за бортом американского сегмента МКС блоков коммутации постоянного тока, которые передают напряжение от солнечных батарей к американскому сегменту станции. Все потребители тока от неработающего блока оперативно были перекоммутированы. На российском сегменте МКС энергопотребление из-за неисправности американского блока было незначительно снижено. Из-за этого были сняты некоторые второстепенные задачи, но, в целом, российский сегмент не пострадал.
14 января утром на американском сегменте МКС прозвучала тревога о выбросе аммиака из системы охлаждения. Сегмент был изолирован, а американские астронавты перешли в российскую часть станции. Проведенный тщательный анализ с помощью газоанализаторов и других технических средств показал, что аммиака в воздушном составе МКС нет. Проведя более 10 часов на российской половине МКС, три астронавта НАСА вернулись к себе. Специалисты пришли к выводу, что основной причиной ложного срабатывания датчиков в системе охлаждения модуля Node-2, в которой используется аммиак, стал компьютерный сбой.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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