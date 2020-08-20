https://ria.ru/20200820/kosmos-1576067182.html

Нештатные ситуации на МКС в 2015-2020 годах

20 августа на Международной космической станции обнаружили небольшую утечку воздуха. В "Роскосмосе" подтвердили утечку воздуха на МКС и отметили, что 21 августа РИА Новости, 20.08.2020

2020-08-20T20:50

2020-08-20T20:50

2020-08-20T20:50

международная космическая станция (мкс)

справки

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202020 августа на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a> <a href="https://ria.ru/20200820/mks-1576060051.html" target="_blank">обнаружили</a> небольшую утечку воздуха. В "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмосе</a>" подтвердили утечку воздуха на МКС и отметили, что 21 августа "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента <a href="http://ria.ru/organization_NASA/" target="_blank" data-auto="true">НАСА</a>. В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной. 1 июля блок электропитания <a href="https://ria.ru/20200707/1574026676.html" target="_blank">отказал</a> снаружи американского сегмента Международной космической станции. Этот блок обеспечивает подачу электропитания на один из компьютеров снаружи станции. НАСА сообщило, неисправный блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли. В апреле на МКС в воздухе <a href="https://ria.ru/20200730/1575138091.html" target="_blank">был зафиксирован</a> бензол. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае в "Роскосмосе", концентрация <a href="https://ria.ru/20200520/1571704903.html" target="_blank">не превышала</a> предельно допустимую норму и не угрожала экипажу. На "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола. 30 июля НАСА сообщило, что американские газоанализаторы не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции.201927 ноября стало известно, что на борту Международной космической станции <a href="https://ria.ru/20191127/1561653822.html" target="_blank">не работают</a> оба туалета. Ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" не используется из-за сигнализации переполненного бака, а туалет WHC в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. Оба туалета российского производства. Туалеты, которые имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС. 13 декабря официальный представитель НАСА сообщил, что астронавты <a href="https://ria.ru/20191213/1562339871.html" target="_blank">отремонтировали</a> туалет, сломавшийся на американском сегменте МКС. 22 октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты <a href="https://ria.ru/20191024/1560164488.html" target="_blank">не могут пользоваться кухней</a> в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny. 14 ноября астронавты <a href="https://ria.ru/20191114/1560919198.html" target="_blank">починили</a> кухню в американском модуле Unity. 26 сентября на борту МКС <a href="https://ria.ru/20190926/1559138466.html" target="_blank">произошел отказ</a> российской системы кондиционирования СКВ-2. В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха – СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга. 29 августа <a href="https://ria.ru/20190829/1558043194.html" target="_blank">произошло срабатывание</a> аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это <a href="https://ria.ru/20190829/1558049807.html" target="_blank">произошло во время наддува</a> атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов Центра управления полетами наддув был прекращен. 24 августа беспилотный космический корабль "Союз МС-14" с роботом "Федором" на борту, стартовавший с космодрома Байконур 22 августа, <a href="https://ria.ru/20190824/1557867244.html" target="_blank">не смог причалить</a> к модулю "Поиск" российского сегмента МКС. Это произошло из-за поломки оборудования системы стыковки "Курс" на модуле "Поиск" российского сегмента МКС. 27 августа "Союз-МС-14" <a href="https://ria.ru/20190827/1557935839.html" target="_blank">состыковался</a> с МКС на другом стыковочном узле – на модуле "Звезда". Для этого космонавтам сначала пришлось "перепарковать" в ручном режиме другой пилотируемый корабль "Союз МС-13", пристыкованный к "Звезде", к модулю "Поиск", чтобы освободить место для "Союза МС-14". В середине сентября российский космонавт <a href="https://ria.ru/20190919/1558866110.html" target="_blank">обнаружил</a>, что стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс". Утром 29 апреля работающие на Земле специалисты <a href="https://ria.ru/20190430/1553172695.html" target="_blank">обнаружили</a> проблему с системой электропитания американского сегмента МКС. В системе электропитания американского сегмента МКС отказал блок подключения электропитания MBSU, в результате чего отключились два из восьми каналов электропитания. Специалисты <a href="https://ria.ru/20190430/1553201701.html" target="_blank">перераспределяли</a> электропитание через шесть работоспособных каналов. Поломка не сказалась на работе российского сегмента МКС.3 марта после прибытия на МКС корабля <a href="http://ria.ru/product_Dragon_SpaceX/" target="_blank" data-auto="true">Dragon-2</a> анализаторы воздуха <a href="https://ria.ru/20190310/1551665282.html" target="_blank">выявили</a> повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере станции. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр. По указанию наземных специалистов экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки корабля Dragon-2 она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После ухода корабля 8 марта запах изопропилового спирта <a href="https://ria.ru/20190308/1551643852.html" target="_blank">начал выветриваться</a>. 1 февраля на американском модуле Tranquility МКС <a href="https://ria.ru/20190205/1550435302.html" target="_blank">произошла расстыковка</a> быстроразъемного соединения на магистрали подачи воды. Специалисты хьюстонского центра управления полетом отключили ее подачу, однако в модуль попало примерно 9,5 литра жидкости. Экипажу удалось снова подстыковать протекшее соединение и затем убрать воду полотенцами. 20186 ноября в работе одного из трех терминальных компьютеров российского сегмента МКС <a href="https://ria.ru/20181108/1532354970.html" target="_blank">произошел сбой</a>. На работу станции он не повлиял, так как для ее нормального функционирования хватает и двух компьютеров – где один резервирует второй. 8 ноября стало известно, что вышедший из строя компьютер на российском сегменте перезагрузили и восстановили трехканальную конфигурацию. 30 августа ночью в российском корабле "Союз МС-09", пристыкованном к российскому сегменту МКС, <a href="https://ria.ru/20180830/1527517591.html" target="_blank">произошла утечка воздуха</a>. В этот же день в его обшивке экипаж <a href="https://ria.ru/20181010/1530316270.html" target="_blank">обнаружил отверстие</a>, через которое уходил воздух. Позже космонавты успешно загерметизировали его. Для расследования причин появления "дырки" 11 декабря они вышли в открытый космос и взяли образцы материалов с поверхности бытового отсека "Союза", для этого им пришлось ножом и ножницами по металлу <a href="https://ria.ru/20190118/1549586042.html" target="_blank">вскрыть обшивку корабля</a>. Образцы доставили на Землю. 201622 января стало известно об отказе системы очистки атмосферы станции от углекислого газа CDRA (Carbon Dioxide Removal Assembly), расположенной в американском модуле станции NODE-3. Директор пилотируемых программ НАСА в России Шон Фуллер <a href="https://ria.ru/20160122/1363471561.html" target="_blank">отметил</a>, что астронавты располагают всем необходимым для проведения ремонта, в том числе новым вентилятором для замены старого, выход которого из строя и привел к отказу системы очистки воздуха. 201514 марта стало известно, что <a href="https://ria.ru/20151114/1320648926.html" target="_blank">вышел из строя</a> один из восьми расположенных за бортом американского сегмента МКС блоков коммутации постоянного тока, которые передают напряжение от солнечных батарей к американскому сегменту станции. Все потребители тока от неработающего блока оперативно были перекоммутированы. На российском сегменте МКС энергопотребление из-за неисправности американского блока было незначительно снижено. Из-за этого были сняты некоторые второстепенные задачи, но, в целом, российский сегмент не пострадал. 14 января утром на американском сегменте МКС <a href="https://ria.ru/20150115/1042650661.html" target="_blank">прозвучала тревога</a> о выбросе аммиака из системы охлаждения. Сегмент <a href="https://ria.ru/20150114/1042553855.html" target="_blank">был изолирован</a>, а американские астронавты перешли в российскую часть станции. Проведенный тщательный анализ с помощью газоанализаторов и других технических средств показал, что <a href="https://radiosputnik.ria.ru/20150115/1042734839.html" target="_blank">аммиака в воздушном составе МКС нет</a>. Проведя более 10 часов на российской половине МКС, три астронавта НАСА вернулись к себе. Специалисты <a href="https://ria.ru/20150115/1042657029.html" target="_blank">пришли к выводу</a>, что основной причиной ложного срабатывания датчиков в системе охлаждения модуля Node-2, в которой используется аммиак, стал компьютерный сбой. <em>Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников</em>

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

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РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

РИА Новости Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4 7 495 645-6601 https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60

международная космическая станция (мкс), справки