Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС

МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс". Об этом рассказал российский космонавт Александр Скворцов, который обнаружил кабель.

"Интересная ситуация, 705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно не пристыкованный", — сказал Скворцов специалистам подмосковного центра управления полетами, работая в модуле "Поиск".

В ответ они попросили пристыковать кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы "Курс". После этого систему протестировали и она заработала.

"Тест "Курса" прошел без замечаний. Спасибо за работу", — сказали специалисты.

"Пожалуйста, очень рад", — ответил Скворцов.

Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что систему "Курс" отремонтируют до запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", запланированного на 25 сентября.

Первоначально стыковка корабля "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федор" планировалась в автоматическом режиме 24 августа. Однако в тот день при сближении корабля со станцией из-за отказа системы "Курс" в модуле "Поиск" она не состоялась.

В результате 26 августа экипаж "Союза МС-13" перестыковал корабль с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" в ручном режиме. А на следующий день "Союз МС-14" со второй попытки в автоматическом режиме причалил к модулю "Звезда".