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РИА Новости

Космонавт нашел причину неудачной стыковки корабля с "Федором" к МКС

19:07 19.09.2019 (обновлено: 20:33 19.09.2019)
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© Фото : РоскосмосАнтропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
Антропоморфный робот Skybot F-850 на борту МКС
© Фото : Роскосмос
МОСКВА, 19 сен — РИА Новости. Стыковке корабля "Союз МС-14" с роботом "Федор" к МКС в конце августа помешал неподключенный кабель системы сближения "Курс". Об этом рассказал российский космонавт Александр Скворцов, который обнаружил кабель.

"Интересная ситуация, 705-й (кабель) я обнаружил, он отстыкован вообще, он болтается отдельно не пристыкованный", — сказал Скворцов специалистам подмосковного центра управления полетами, работая в модуле "Поиск".

В ответ они попросили пристыковать кабель к электронному контейнеру К2-ВКА-01 системы "Курс". После этого систему протестировали и она заработала.
"Тест "Курса" прошел без замечаний. Спасибо за работу", — сказали специалисты.
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"Пожалуйста, очень рад", — ответил Скворцов.
Ранее глава "Роскосмоса" Дмитрий Рогозин сообщил, что систему "Курс" отремонтируют до запуска пилотируемого корабля "Союз МС-15", запланированного на 25 сентября.
Первоначально стыковка корабля "Союз МС-14" с первым российским человекоподобным роботом "Федор" планировалась в автоматическом режиме 24 августа. Однако в тот день при сближении корабля со станцией из-за отказа системы "Курс" в модуле "Поиск" она не состоялась.
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В результате 26 августа экипаж "Союза МС-13" перестыковал корабль с модуля "Звезда" на модуль "Поиск" в ручном режиме. А на следующий день "Союз МС-14" со второй попытки в автоматическом режиме причалил к модулю "Звезда".
Сейчас на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В конце сентября на станцию должны прибыть россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Меир и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
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Робот Федор (FEDOR - Final Experimental Demonstration Object Research)КосмосАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияРоскосмосНАСАДмитрий РогозинРИА Наука
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19 сентября, 20:10
tolik.knyazev.1954
4850003
То дырки появляются из ниоткуда, то сами собой кабели расстыковываются. Зато Дмитрий Олегович каждый день бодро рапортует всему миру про то, как бороздят космические корабли.
19 сентября, 20:17
Naum Vygodsky
20203021
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