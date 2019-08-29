Эксперт назвал возможные причины срабатывания сирены на МКС

МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Срабатывание аварийной сигнализации на американском сегменте МКС из-за повышенного уровня кислорода в российском модуле "Звезда" могло быть связано с более жесткими требованиями в американских инструкциях, сказал РИА Новости в четверг руководитель Института космической политики Иван Моисеев.

"Когда (на МКС) такие приборы-автоматы ставят, то там задают верхний и нижний пределы, на которых что-то должно сработать - либо датчик, либо надпись какая-то загорится, лампочка. Или, в данном случае, сирена", - сказал он.

"А пределы устанавливаются в соответствии с местными инструкциями, которые у каждого свои. То есть американцы поставили более низкий предел - вот у них и сработала, а у нас (в российском модуле - ред.) - нет", - добавил Моисеев.

Ранее космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о срабатывании аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это произошло во время наддува атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов ЦУП наддув был прекращен.

Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил РИА Новости срабатывание сигнализации и заявил, что угрозы экипажу и станции нет, необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная.