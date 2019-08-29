Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-08-29T18:38Z
https://ria.ru/20190829/1558049807.html
https://cdn24.img.ria.ru/images/153317/42/1533174263_0:250:6048:3652_1036x0_80_0_0_16f8aa01faf17555adbd09a33961e669.jpg
РИА Новости

Эксперт назвал возможные причины срабатывания сирены на МКС

18:38 29.08.2019
701
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 29 авг - РИА Новости. Срабатывание аварийной сигнализации на американском сегменте МКС из-за повышенного уровня кислорода в российском модуле "Звезда" могло быть связано с более жесткими требованиями в американских инструкциях, сказал РИА Новости в четверг руководитель Института космической политики Иван Моисеев.
"Когда (на МКС) такие приборы-автоматы ставят, то там задают верхний и нижний пределы, на которых что-то должно сработать - либо датчик, либо надпись какая-то загорится, лампочка. Или, в данном случае, сирена", - сказал он.
"А пределы устанавливаются в соответствии с местными инструкциями, которые у каждого свои. То есть американцы поставили более низкий предел - вот у них и сработала, а у нас (в российском модуле - ред.) - нет", - добавил Моисеев.
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Вчера, 10:52РИА Новости
Космонавты выйдут за пределы МКС, чтобы оценить состояние "Союзов"
Ранее космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) о срабатывании аварийной сигнализации в американском сегменте МКС по причине высокого уровня кислорода в российском модуле "Звезда". Это произошло во время наддува атмосферы станции кислородом из баков грузового корабля "Прогресс МС-12". По указанию специалистов ЦУП наддув был прекращен.
Руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко подтвердил РИА Новости срабатывание сигнализации и заявил, что угрозы экипажу и станции нет, необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1б с разгонным блоком Фрегат и метеорологическим спутником Метеор-М номер 2-2 с космодрома Восточный
1 августа, 12:39РИА Новости
Россия провела рекордное с 1992 года количество пусков ракет "Союз"
212001
Обсудить 0
Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиРоскосмосРИА Наука
Рекомендуем
Снимок земли из космоса
Новейший китайский спутник сломался сразу после запуска
РИА
Новости
Подготовка робота Skybot F-850 на Байконуре
На роботе "Федор" протестируют новую систему возвращения из космоса
Сейсмограф фиксирует колебания почвы. Архивное фото
У побережья США произошло землетрясение
Табличка возле Дворца Европы в Страсбурге
В Совете Европы отреагировали на решение России выплатить долг по взносам
Лента
новостей
Техника разминирования в окрестностях сирийского города Хан-Шейхун в провинции Идлиб
США оценили антитеррористическую деятельность России в Идлибе
Премьер-министр Армении Никол Пашинян
Пашинян отказался участвовать в мероприятиях к 1 сентября в Польше
Эсминец Mustin ВМС США в Южно-китайском море
Британия, Германия и Франция обеспокоены ситуацией в Южно-Китайском море
Новый спасательный скафандр Сокол-М для экипажа перспективного российского космического корабля Федерация впервые представлен общественности на Международном авиационно-космическом салоне МАКС-2019 в подмосковном Жуковском
В России прервется традиция мочиться на колесо перед стартом в космос
Вадим Пристайко
Новый глава МИД Украины назвал срок урегулирования ситуации в Донбассе
Виды Греции. Салоники
В РПЦ отреагировали на обсуждение в Греции "украинской автокефалии"
Депутаты на открытии заседания девятого созыва Верховной рады Украины в Киеве
Депутату Рады отключили микрофон из-за выступления на русском языке
Вадим Пристайко
Киев не будет вести бесконечные переговоры по Донбассу, заявил Пристайко
Кандидат в президенты Украины Юрий Бойко во время встречи с председателем правительства РФ Дмитрием Медведевым
Юрий Бойко оценил новый состав Верховной рады Украины
Корабль Союз пристыкованный к МКС
Космонавты выйдут за пределы МКС, чтобы оценить состояние "Союзов"
Президент Украины Владимир Зеленский выступает на первом заседании девятого созыва Верховной рады
Экономический рост на Украине в данных условиях невозможен, считает эксперт
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:20В ЛНР заявили о двух обстрелах за сутки со стороны силовиков
08:19Переговоры по обмену между Россией и Украиной продолжаются, заявили в СБУ
08:17В Ростовской области три человека погибли при пожаре в частном доме
08:11Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:57Борт самолета не повредился при вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:56Названа причина вынужденной посадки пассажирского самолета в Екатеринбурге
07:46Один человек пострадал при экстренной посадке Ан-2 в Якутии
07:42Украинская община Крыма предложила запустить хештег "УкраинаПораДомой"
07:40Пострадавших при вынужденной посадке самолета в Екатеринбурге нет
07:38В Афинах произошли серьезные столкновения между анархистами и полицией
07:23Самолет "Уральских авиалиний" совершил вынужденную посадку в Екатеринбурге
07:21Трибунал в Колумбии выдал ордера на арест бывших лидеров повстанцев
07:18Пассажирский самолет готовится к вынужденной посадке в Екатеринбурге
07:15Туристы рассказали, в каком возрасте начали путешествовать самостоятельно
07:10В США невиновная женщина получила три миллиона долларов, отсидев 35 лет
06:51Самолет Ан-2 совершил экстренную посадку в Якутии
06:47Российско-китайская научная экспедиция исследует изменения в Тихом океане
06:41В Гонконге задержали политического активиста Джошуа Вонга
06:02Синоптики объяснили, почему Сибирь и Приморье страдают от паводков и дождей
05:57Валенса осудил отказ пригласить Путина на годовщину начала Второй мировой
Лента новостейМолния