Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-10-24T13:23Z
https://ria.ru/20191024/1560164488.html
https://cdn23.img.ria.ru/images/155938/87/1559388701_0:189:2560:1629_1036x0_80_0_0_598b715a94e0b390636195dabde3cb63.jpg
РИА Новости
РИА Наука

Американские астронавты временно перенесли кухню в другой модуль МКС

13:23 24.10.2019
855
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"Пилотируемый корабль "Союз МС-12" отстыковался от Международной космической станции
Пилотируемый корабль Союз МС-12 отстыковался от Международной космической станции
© Фото : Госкорпорация "Роскосмос"
МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Астронавты на Международной космической станции временно перенесли чайник и плиту в другой американский модуль из-за проблем с кухней.
Во вторник стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity, поэтому вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда". Позже специалисты хьюстонского центра управления полетами (ЦУП) сообщили астронавтам, что они попытаются решить проблему в среду.
Международная космическая станция
21 октября, 23:19РИА Новости
"Роскосмос" заявил о работе России и США над продлением деятельности МКС
Астронавты в ходе переговоров со специалистами ЦУП, трансляция которых ведется НАСА, сообщили, что временно подключили чайник и плиту к другому источнику электропитания, находящемуся в модуле Destiny. Для этого они использовали блок с кабелем, взятый у российских космонавтов.
На космической кухне имеются нагреватель воды (чайник), который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и подогреватель (плита) для разогрева консервированных продуктов.
В настоящее время на МКС совершают полет россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
© РИА Новости / Виталий ПодвицкийВсе приборы обесточены
Все приборы обесточены
© РИА Новости / Виталий Подвицкий
Все приборы обесточены
2140012
Обсудить 1
РИА НаукаМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАСША
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Союз-2.1а
"Роскосмос" по просьбе НАСА перенес запуск "Прогресса" к МКС на 1 декабря
РИА
Новости
Ракета-носитель среднего класса Союз-5 (Иртыш)
Три новых объекта построят на Байконуре для пусков ракеты "Союз-5"
Пилотируемый транспортный космический корабль CST 100 Starliner, разрабатываемый компанией Boeing
В НАСА подтвердили планы тестового запуска корабля Starliner к МКС
Стартовый комплекс Ангара на космодроме Плесецк. Архивное фото
Модернизированную ракету "Ангара-А5М" можно будет запускать с Плесецка
Лента
новостей
Сотрудники космического центра имени М. В. Хруничева
Калужский автоцентр КамАЗ потребовал признать банкротом Центр Хруничева
Эдвард Сноуден
Сноуден рассказал, как оказался в "ловушке" в России
Земля с борта Международной космической станции
На МКС сломались американские чайник и плита
Центр НАСА в шате Флорида, США
Глава НАСА рассказал о планах по покупке дополнительных мест на "Союзах"
Международная космическая станция
Россия строит специальный корабль для космических туристов
Макет ракеты-носителя Ангара 1.2 на выставке в рамках МАКС-2019
Разработавшему "Ангару" предприятию присвоят имя авиаконструктора Мясищева
Стартовый комплекс на космодроме Восточный
Одобрен эскизный проект российской сверхтяжелой ракеты для полетов на Луну
Российская военная полиция в северо-восточном сирийском городе Кобани
Источник сообщил о переброске дополнительных российских военных в Сирию
Объединенная следственная группа (JIT) во время презентации предварительных выводов. 24 мая 2018
Немецкий детектив отозвал предложение о передаче доказательств по МН17
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:09В Приангарье заключили под стражу водителя, наехавшего на пенсионерку
09:08В Италии зафиксировали землетрясение магнитудой 4,4
09:00Пушков оценил решение бундестага не отменять антироссийские санкции
08:48Спецназ ЦВО отразил атаку условного противника в ходе учений
08:46Названы самые востребованные в ближайшем будущем профессии в России
08:45В Японии украли бриллиант стоимостью 1,8 миллиона долларов
08:30Синоптики предупредили жителей Приморья о дождях и сильном ветре
08:20В ЯНАО нашли нарушения режима в колонии, где содержатся опасные преступники
08:10Приморье потратит около 200 миллионов рублей на ремонт дорог после паводка
08:04Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в пятницу
07:45Пхеньян предложил Сеулу обсудить снос южнокорейских построек в Кымгансане
07:39Роспотребнадзор рассказал, как не заболеть лихорадкой денге в отпуске
07:10Казахстан договорился с Белоруссией о поставках нефти
07:06Минздрав Камчатки прокомментировал смерть младенца при перелете в Хабаровск
07:02Девять пострадавших при прорыве дамб остаются в больнице в Красноярске
07:01Опубликовано видео переброски российских военных полицейских в Сирию
06:53Кожемяко отказался увеличить расходы на губернаторское содержание
06:53Россия вновь стала мировой державой, заявил французский дипломат
06:51В Кузбассе поставщика тепла подозревают в хищении 10 миллионов рублей
06:37Эксперты рассказали, как купить дешевые путевки в Турцию
Лента новостейМолния