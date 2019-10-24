Американские астронавты временно перенесли кухню в другой модуль МКС

МОСКВА, 24 окт - РИА Новости. Астронавты на Международной космической станции временно перенесли чайник и плиту в другой американский модуль из-за проблем с кухней.

Во вторник стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity, поэтому вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда". Позже специалисты хьюстонского центра управления полетами (ЦУП) сообщили астронавтам, что они попытаются решить проблему в среду.

Астронавты в ходе переговоров со специалистами ЦУП, трансляция которых ведется НАСА, сообщили, что временно подключили чайник и плиту к другому источнику электропитания, находящемуся в модуле Destiny. Для этого они использовали блок с кабелем, взятый у российских космонавтов.

На космической кухне имеются нагреватель воды (чайник), который помимо раздачи горячей воды используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и подогреватель (плита) для разогрева консервированных продуктов.