https://ria.ru/20200707/1574026676.html
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:45
2020-07-07T19:45
риа наука
даг херли
боб бенкен
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
анатолий иванишин
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_0:89:1200:764_1400x0_80_0_0_bf0140945c7f789ff06f923944220099.jpg
https://ria.ru/20200707/1573984304.html
4
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_0:89:1200:764_1400x0_80_0_0_bf0140945c7f789ff06f923944220099.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_69:0:1138:801_1400x0_80_0_0_707753ec45c2bc1fd92771af6ddd5850.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/155919/99/1559199971_129:0:930:801_1400x0_80_0_0_71fa7b8d760213330048c968d0236d6f.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
даг херли, боб бенкен, иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, анатолий иванишин