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https://ria.ru/20200707/1574026676.html
На американском сегменте МКС отказал блок электропитания
Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило РИА Новости, 07.07.2020
2020-07-07T19:45
риа наука
даг херли
боб бенкен
иван вагнер
кристофер кэссиди
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
наса
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РИА Новости
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353
60
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РИА Новости
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даг херли, боб бенкен, иван вагнер, кристофер кэссиди, международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, анатолий иванишин

На американском сегменте МКС отказал блок электропитания

19:45 07.07.2020
1763
© ESA/Luca ParmitanoВид на реку Амазонку с борта МКС
Вид на реку Амазонку с борта МКС
© ESA/Luca Parmitano
МОСКВА, 7 июл - РИА Новости. Блок электропитания отказал снаружи американского сегмента Международной космической станции, его планируется заменить на новый с помощью манипулятора, сообщило НАСА.
Как отмечается на сайте космического агентства, отказ блока дистанционного управления электропитанием случился 1 июля. Этот блок обеспечивает подачу электропитания на один из компьютеров снаружи станции.
НАСА сообщило, что в конце недели неисправный блок будет заменен на новый с помощью канадского дистанционного манипулятора, управляемого с Земли.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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РИА НаукаДаг ХерлиБоб БенкенИван ВагнерКристофер КэссидиМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСААнатолий Иванишин
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