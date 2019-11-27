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РИА Новости

На МКС вышли из строя все туалеты

12:12 27.11.2019 (обновлено: 13:41 27.11.2019)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 27 ноя - РИА Новости. Все туалеты не работают на борту Международной космической станции, астронавты вынуждены пользоваться одноразовыми пакетами, следует из переговоров экипажа с наземными специалистами, трансляция которых ведется НАСА.
На МКС находятся два туалета российского производства: ассенизационно-санитарное устройство (АСУ) в российском модуле "Звезда" и WHC - в американском модуле Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
Международная космическая станция
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Как сообщил командир МКС итальянец Лука Пармитано, сейчас WHC не работает из-за постоянных индикаций о неисправности, а АСУ не используется из-за сигнализации переполненного бака.
В связи с этим он поинтересовался у хьюстонского центра управления полетами о возможности астронавтам временно использовать устройства для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Разрешение было получено.
При этом неизвестно, пользуются ли одноразовыми пакетами российские космонавты.
Сейчас на МКС полет совершают также россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
Популярные комментарии
Готов прибыть на МКС, отремонтировать все туалеты и взять их в долгосрочную аренду. Нашим разрешу пользоваться бесплатно. Тариф для иностранных гостей: 10 тысяч долларов – по-маленькому, 20 тысяч долларов – по-большому.
27 ноября, 12:31
AIAndron Ivanov
17390207
"...неизвестно, пользуются ли "памперсами" российские космонавты." - наши терпят до Земли))
27 ноября, 12:28
ВВВладимир В
14450001
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