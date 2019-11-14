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РИА Новости

На американском сегменте МКС починили кухню

11:55 14.11.2019
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© Фото : ESA/NASA - L.ParmitanoЗемля с борта Международной космической станции
Земля с борта Международной космической станции
© Фото : ESA/NASA - L.Parmitano
Земля с борта Международной космической станции. Архивное фото
МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции, где ранее не работал нагреватель воды, сообщает в четверг НАСА.
В конце октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny.
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"Отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной…, переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом ее изначальную конфигурацию", - говорится на сайте НАСА.
На космической кухне есть нагреватель воды (условно его можно назвать чайником), который, помимо раздачи горячей воды, используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и подогреватель (плита) для разогрева консервов.
Сейчас в составе экипажа на борту МКС россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Меир, а также итальянец Лука Пармитано.
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Международная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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