На американском сегменте МКС починили кухню

МОСКВА, 14 ноя – РИА Новости. Астронавты починили кухню на американском сегменте Астронавты починили кухню на американском сегменте Международной космической станции , где ранее не работал нагреватель воды, сообщает в четверг НАСА

В конце октября стало известно, что из-за короткого замыкания астронавты не могут пользоваться кухней в американском модуле Unity. Сначала они были вынуждены ходить за горячей водой и подогревом пищи в российский модуль "Звезда", а затем перенесли чайник и плиту в другой американский модуль Destiny.

"Отключение было вызвано кухонным источником питания. Астронавты заменили источник питания на запасной…, переместили нагреватель воды обратно на кухню, восстановив таким образом ее изначальную конфигурацию", - говорится на сайте НАСА.

На космической кухне есть нагреватель воды (условно его можно назвать чайником), который, помимо раздачи горячей воды, используется для приготовления сублимированной (в виде порошка) пищи, и подогреватель (плита) для разогрева консервов.