На борту МКС повысилась концентрация бензола

"Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.

Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

НАСА планирует пять выходов в открытый космос с борта МКС в июне

По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.