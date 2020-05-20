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РИА Наука
2020-05-20T03:12
https://ria.ru/20200520/1571704903.html
На борту МКС повысилась концентрация бензола
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РИА Новости

На борту МКС повысилась концентрация бензола

03:04 20.05.2020 (обновлено: 03:12 20.05.2020)
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© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
МОСКВА, 20 мая - РИА Новости. На борту Международной космической станции выявлена повышенная концентрация бензола, экипажу ничто не угрожает, сообщил РИА Новости представитель пресс-службы Роскосмоса.
Сейчас на станции работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американский астронавт Кристофер Кэссиди. Ожидается, что 28 мая к ним на корабле Crew Dragon прилетят астронавты НАСА Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
"Концентрация бензола в атмосфере станции не превышает предельно допустимую норму. Экипажу ничто не угрожает. Наблюдение за увеличением концентрации продолжается", - сказал представитель пресс-службы Роскосмоса.
Бензол является бесцветной жидкостью со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
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В марте 2019 года после прибытия на МКС беспилотного корабля Crew Dragon разработки американской компании SpaceX Илона Маска экипаж станции почувствовал необычный запах. Анализаторы воздуха выявили повышенное содержание изопропилового спирта в атмосфере МКС. Его концентрация составляла около шести миллиграммов на кубический метр.
По указанию с Земли экипаж включил системы очистки воздуха, в результате чего концентрация снизилась примерно до двух миллиграммов на кубический метр. До стыковки Crew Dragon она составляла десятую долю миллиграмма на кубический метр. После отстыковки корабля концентрация снизилась.
В мае начальник Центра подготовки космонавтов Павел Власов рассказал РИА Новости, что Россия направила в НАСА замечания в связи с попаданием изопропилового спирта в атмосферу МКС после стыковки корабля Crew Dragon.
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