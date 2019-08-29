В Роскосмосе прокомментировали повышение уровня кислорода на МКС

Эксперт оценил задачи тренировок "Федора" на МКС Робот "Федор" сообщил о начале испытаний на МКС экзоскелета. Популяризатор космонавтики Виталий Егоров в эфире радио Sputnik высказал мнение о том, что является главным для робота в ходе нынешней космической экспедиции.