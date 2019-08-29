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РИА Новости

В Роскосмосе прокомментировали повышение уровня кислорода на МКС

16:43 29.08.2019 (обновлено: 16:48 29.08.2019)
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© NASAМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© NASA
Международная космическая станция. Архивное фото
ЖУКОВСКИЙ (Московская обл.), 29 авг - РИА Новости. Роскосмос подтвердил срабатывание аварийной сигнализации на МКС в связи с повышением уровня кислорода и заявил, что ситуация взята под контроль и не несет угрозы экипажу и самой станции.
"Сработала сигнализация, угрозы экипажу и станции нет. Необходимые меры предприняты, сейчас ситуация штатная", - сказал РИА Новости руководитель пресс-службы Роскосмоса Владимир Устименко.
Ранее космонавт Алексей Овчинин сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами о срабатывании аварийной сигнализации в американском сегменте МКС из-за повышения уровня кислорода в российском модуле станции.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана и итальянца Луки Пармитано.
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