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2019-12-13T08:22+0300
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Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев
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РИА Новости

Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев

08:19 13.12.2019 (обновлено: 08:22 13.12.2019)
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© Фото : РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Астронавты отремонтировали туалет, сломавшийся на американском сегменте Международной космической станции (МКС), сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА.
В среду из переговоров космонавта Александра Скворцова со специалистом подмосковного Центра управления полетами стало известно, что туалет на американском сегменте МКС не работает, и астронавты вынуждены использовать аналогичное устройство на российском сегменте.
"Туалет был отремонтирован", - сказал собеседник агентства.
Как сообщается на сайте НАСА, на протяжении последних нескольких месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались разобраться с причиной постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте, использующемся в туалете. Проблема была решена заменой емкости с консервантом и насоса-дозатора.
Международная космическая станция
27 ноября, 13:29
Нештатные ситуации на МКС в 2010-2019 годах
В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. В связи с этим астронавты стали пользоваться пакетами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Позже экипаж сменил сепаратор и восстановил работоспособность туалета.
На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.
Сейчас на МКС полет совершают россияне Александр Скворцов и Олег Скрипочка, американцы Кристина Кук, Эндрю Морган и Джессика Мейр, а также итальянец Лука Пармитано.
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Хочу стать космонавтомКосмосМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСА
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