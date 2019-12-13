Астронавты на МКС починили туалет, неисправный несколько месяцев

МОСКВА, 13 дек - РИА Новости. Астронавты отремонтировали туалет, сломавшийся на американском сегменте Международной космической станции ( Астронавты отремонтировали туалет, сломавшийся на американском сегменте Международной космической станции ( МКС ), сообщил РИА Новости официальный представитель НАСА

В среду из переговоров космонавта Александра Скворцова со специалистом подмосковного Центра управления полетами стало известно, что туалет на американском сегменте МКС не работает, и астронавты вынуждены использовать аналогичное устройство на российском сегменте.

"Туалет был отремонтирован", - сказал собеседник агентства.

Как сообщается на сайте НАСА , на протяжении последних нескольких месяцев астронавты вместе с наземными специалистами пытались разобраться с причиной постоянного срабатывания сигнала о некачественном консерванте, использующемся в туалете. Проблема была решена заменой емкости с консервантом и насоса-дозатора.

В конце ноября командир МКС итальянец Лука Пармитано заявил наземным специалистам, что туалет в американском модуле Tranquility не работает из-за постоянных индикаций о неисправности. В связи с этим астронавты стали пользоваться пакетами для сбора мочи UCD, которые хранятся в европейском модуле Columbus. Позже экипаж сменил сепаратор и восстановил работоспособность туалета.

На МКС находятся два туалета российского производства - в российском модуле "Звезда" и американском Tranquility. Кроме того, туалеты имеются в двух пристыкованных к станции пилотируемых кораблях "Союз", но они используются в ходе автономного полета корабля и только в случае крайней необходимости во время пребывания на МКС.