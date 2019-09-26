Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС

В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.

В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В 00.45 мск к ним должен присоединиться экипаж корабля "Союз МС-15" - россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Морган и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.