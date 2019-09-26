Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2019-09-26T01:36Z
https://ria.ru/20190926/1559138466.html
https://cdn21.img.ria.ru/images/102364/29/1023642932_0:131:2500:1537_1036x0_80_0_0_a26d4ddda0756e919c76d4dde2ceda3d.jpg
РИА Новости

Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС

01:36 26.09.2019
288
© AP Photo / Maxim Shipenkov, PoolРоссийский космонавт Александр Скворцов после приземления
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления
© AP Photo / Maxim Shipenkov, Pool
Российский космонавт Александр Скворцов после приземления . Архивное фото
МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе российской системы кондиционирования на борту Международной космической станции.
Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.
"Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха - ред.)", - сказал Скворцов специалисту ЦУП.
В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
01:22РИА Новости
Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В 00.45 мск к ним должен присоединиться экипаж корабля "Союз МС-15" - россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Морган и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.
000225
Обсудить 0
Ник ХейгАлексей ОвчининАлександр СкворцовМеждународная космическая станцияЦентр управления полетамиКосмос - РИА НаукаНАСАРоссия
Рекомендуем
Пуск ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 с космодрома Байконур
Корабль "Союз" с первым космонавтом ОАЭ успешно причалил к МКС
РИА
Новости
Вид на планету Земля из космоса
На орбиту запустят два российских интеллектуальных спутника "Танюша"
Изображение первого космонавта ОАЭ Хазза аль-Мансури на башне Бурдж аль-Халифа
Первый космонавт ОАЭ передал с орбиты привет соотечественникам
Порт Тромсё
Горящий в Тромсе российский траулер могут затопить, чтобы потушить пожар
Лента
новостей
Первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский
Полянский прокомментировал оговорку польского дипломата на ГА ООН про США
Президент Украины Владимир Зеленский на 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН
Зеленский рассказал, о чем говорил с Лавровым
Президент Ирана Хасан Роухани
Роухани при генсеке ООН упрекнул организацию за "бездействие и молчание"
Телеведущая Ольга Скабеева
Скабеева высмеяла выражение лица Зеленского после слов Трампа о Путине
Президент РФ Владимир Путин и генеральный директор госкорпорации Роскосмос Дмитрий Рогозин во время посещения космодрома Восточный
Рогозин не исключил, что именем Путина могут назвать стартовый комплекс
Билборд с обращением к Илону Маску в американском городе Хоторн, Калифорния
Илон Маск отреагировал на русский билборд напротив офиса SpaceX
Министр финансов США Стивен Мнучин
ЕС придерживается по санкциям против Ирана позиции США, заявил Мнучин
Члены основного экипажа МКС-61/62: астронавт Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ), космонавт Роскосмоса Олег Скрипочка (Россия), астронавт NASA Джессика Меир (США) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Экипаж МКС впервые за четыре года вырос до девяти человек
Член основного экипажа МКС-61/62 Хаззаа Аль Мансури (ОАЭ) перед стартом ракеты-носителя Союз-ФГ с пилотируемым кораблем Союз МС-15 на космодроме Байконур
Второй космонавт ОАЭ вскоре может полететь на МКС, заявили власти страны
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:57Россияне в холода стали тратить больше денег на онлайн-развлечения
04:54Большинство россиян хотят больше путешествовать при "четырехдневке"
04:49США введут новые санкции против Китая за транспортировку иранской нефти
04:48Власти Кубани изменили сроки распоряжения материнским капиталом
04:45В ОАЭ попросили экипаж МКС "позаботиться" об эмиратском космонавте
04:42Лавров обсудил на встрече с главой МИД Израиля отношения стран
04:38Лавров проводит встречу с генсеком ООН Гутеррешем
04:37Пострадавшие от паводка в ЕАО начали получать компенсации
04:34Минобрнауки может получить более 1,8 триллиона рублей до 2022 года
04:33Абэ попросил Иран сыграть конструктивную роль в урегулировании в регионе
04:30Спасатели провели заливку пеной горящей в Сахалинской области плавбазы
04:28В Венесуэле обнаружили тело экс-губернатора в сожженной машине
04:21Рособрнадзор может получить почти семь миллиардов рублей до 2022 года
04:16Из-за наступления Хафтара погибли три тысячи человек, заявил Саррадж в ООН
04:13Премьер Ливии Саррадж заявил, что отвергает переговоры с Хафтаром
04:10Лавров обсудит с главой Сербии Вучичем отношения двух стран и Балканы
04:09Саррадж обвинил ряд стран во вмешательстве в дела Ливии
04:06Минпросвещения может получить более 470 миллиардов рублей до 2022 года
04:05Авиалесоохрана сообщила об увеличении площади лесных пожаров
04:02Свыше 130 рыбаков с плавбазы "Петр Житников" доставлены во Владивосток
Лента новостейМолния