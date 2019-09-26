Космонавт сообщил об отказе российского кондиционера на МКС

МОСКВА, 26 сен - РИА Новости. Космонавт Александр Скворцов сообщил специалистам подмосковного Центра управления полетами (ЦУП) об отказе российской системы кондиционирования на борту Международной космической станции.
Трансляцию переговоров экипажа МКС с наземными специалистами ведет НАСА.
"Прошло сообщение о нештатном выключении бортового кондиционера СКВ-2 (система кондиционирования воздуха - ред.)", - сказал Скворцов специалисту ЦУП.
В российском модуле "Звезда" находятся две системы кондиционирования воздуха - СКВ-1 и СКВ-2, которые дублируют друг друга.
В настоящее время на борту МКС совершает полет экипаж в составе россиян Алексея Овчинина и Александра Скворцова, американцев Ника Хейга, Кристины Кук и Эндрю Моргана, а также итальянца Луки Пармитано. В 00.45 мск к ним должен присоединиться экипаж корабля "Союз МС-15" - россиянин Олег Скрипочка, американка Джессика Морган и первый космонавт ОАЭ Хаззаа аль-Мансури.