https://ria.ru/20200820/mks-1576060051.html
На МКС произошла утечка воздуха
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции, сообщил РИА Новости информированный источник. РИА Новости, 20.08.2020
2020-08-20T18:20
2020-08-20T18:20
2020-08-20T20:20
риа наука
международная космическая станция (мкс)
космос - риа наука
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<strong>МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.</strong> Небольшую утечку воздуха обнаружили на <a href="http://ria.ru/product_Mezhdunarodnaja_kosmicheskaja_stancija_2/" target="_blank" data-auto="true">Международной космической станции</a>, сообщил РИА Новости информированный источник.По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.Утечку воздуха на МКС позднее подтвердили в "Роскосмосе". Там отметили, что в пятницу "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА.В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной."В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", — заключили в "Роскосмосе".Сейчас на МКС находятся российские космонавты <a href="http://ria.ru/person_Anatolijj_Ivanishin/" target="_blank" data-auto="true">Анатолий Иванишин</a> и <a href="http://ria.ru/person_ivan-vagner/" target="_blank" data-auto="true">Иван Вагнер</a>, а также астронавт НАСА <a href="http://ria.ru/person_kristofer-kessidi/" target="_blank" data-auto="true">Кристофер Кэссиди</a>.В предыдущий раз утечку воздуха на МКС зафиксировали 30 августа 2018 года. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз". Космонавты заклеили его герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор.Комиссия "<a href="http://ria.ru/organization_Roskosmos/" target="_blank" data-auto="true">Роскосмоса</a>" исключила, что корабль могли повредить на Земле.В 2004 году утечку выявили на американском сегменте МКС. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.
https://radiosputnik.ria.ru/20200728/1575019418.html
https://ria.ru/20200711/1574198257.html
Vasya Ivanov
Дрель отобрали у американцев?
114
Петр Грин
Наши в ответ дырку просверлили?
84
44
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
международная космическая станция (мкс), космос - риа наука
МОСКВА, 20 авг — РИА Новости.
Небольшую утечку воздуха обнаружили на Международной космической станции
, сообщил РИА Новости информированный источник.
"Для поиска ее источника в ближайшее время планируется изолировать модули американского сегмента станции, закрыв люки между ними", — сказал собеседник агентства.
По его словам, эта ситуация не угрожает безопасности станции и экипажа.
Утечку воздуха на МКС позднее подтвердили в "Роскосмосе". Там отметили, что в пятницу "члены экипажа станции перейдут в модуль "Звезда" для того, чтобы организовать контроль давления в модулях" сегмента НАСА.
В госкорпорации добавили, что приняли такое решение совместно с американской стороной.
"В период пребывания (три дня) на российском сегменте экипажем запланировано проведение штатных работ. Никакой угрозы для экипажа и станции нет", — заключили в "Роскосмосе".
Сейчас на МКС находятся российские космонавты Анатолий Иванишин
и Иван Вагнер
, а также астронавт НАСА Кристофер Кэссиди
.
В предыдущий раз утечку воздуха на МКС зафиксировали 30 августа 2018 года. Тогда оказалось, что причиной стало рукотворное отверстие в космическом корабле "Союз". Космонавты заклеили его герметиком, но причина появления отверстия неизвестна до сих пор.
Комиссия "Роскосмоса
" исключила, что корабль могли повредить на Земле.
В 2004 году утечку выявили на американском сегменте МКС. После долгих поисков астронавты обнаружили, что она идет из шланга на иллюминаторе модуля Destiny.