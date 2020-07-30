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Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС
Американские газоанализаторы, доставленные российским грузовым кораблем "Прогресс", не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической... РИА Новости, 30.07.2020
2020-07-30T01:14
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международная космическая станция (мкс)
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РИА Новости
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353
60
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международная космическая станция (мкс), космос - риа наука, наса, сша

Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС

01:14 30.07.2020
332
© Фото : NASA/РоскосмосМеждународная космическая станция
Международная космическая станция
© Фото : NASA/Роскосмос
Международная космическая станция. Архивное фото
МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американские газоанализаторы, доставленные российским грузовым кораблем "Прогресс", не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции, сообщило НАСА.
Ранее космическое агентство рассказало, что на "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.
"Показания (приборов) к данному моменту были ниже порога (их) чувствительности", - говорится на сайте НАСА.
Отмечается, что экипаж продолжит делать замеры примерно раз в два дня в зависимости от показаний.
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Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в "Роскосмосе", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.
Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипажем были установлены угольные фильтры.
В июне единственный прибор для поиска источника бензола - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался в июне при проведении замеров в российском сегменте станции. В связи с этим поиск был приостановлен до доставки нового оборудования на "Прогрессе МС-15".
Бензол - бесцветная жидкость со специфическим сладковатым запахом. Входит в состав бензина и используется для производства лекарств, пластмасс, синтетической резины и красителей. Токсичен и канцерогенен.
Сейчас на МКС работают российские космонавты Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также американские астронавты Кристофер Кэссиди, Дуглас Херли и Роберт Бенкен.
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Хочу стать космонавтомМеждународная космическая станция (МКС)Космос - РИА НаукаНАСАСША
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