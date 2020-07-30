Доставленные "Прогрессом" приборы не нашли токсичный бензол в воздухе МКС

МОСКВА, 30 июл - РИА Новости. Американские газоанализаторы, доставленные российским грузовым кораблем "Прогресс", не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Американские газоанализаторы, доставленные российским грузовым кораблем "Прогресс", не обнаружили токсичный бензол в атмосфере Международной космической станции , сообщило НАСА

Ранее космическое агентство рассказало, что на "Прогрессе МС-15", прибывшем на станцию 23 июля, были доставлены два газоанализатора Draeger и 90 тест-пластинок для поиска источника бензола.

"Показания (приборов) к данному моменту были ниже порога (их) чувствительности", - говорится на сайте НАСА.

Отмечается, что экипаж продолжит делать замеры примерно раз в два дня в зависимости от показаний.

Бензол был зафиксирован в воздухе МКС в апреле. Сначала его концентрация держалась на уровне 65 микрограммов на кубический метр, после чего стала повышаться. Однако, как сообщили в мае РИА Новости в " Роскосмосе ", концентрация не превышала предельно допустимую норму и не угрожала экипажу.

Источник бензола до сих пор не найден. Для снижения его концентрации экипажем были установлены угольные фильтры.

В июне единственный прибор для поиска источника бензола - американский анализатор качества воздуха AQM-1 - сломался в июне при проведении замеров в российском сегменте станции. В связи с этим поиск был приостановлен до доставки нового оборудования на "Прогрессе МС-15".