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Случаи захвата заложников в мире в 2019-2020 годах
20 июля на Украине в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Злоумышленник сообщил, что среди... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T14:07
украина
справки
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украина, справки

Случаи захвата заложников в мире в 2019-2020 годах

14:07 21.07.2020
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© REUTERS / Tetiana HrishynaМесто захвата заложников в Луцке
Место захвата заложников в Луцке
© REUTERS / Tetiana Hrishyna

2020

20 июля на Украине в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. Злоумышленник сообщил, что среди заложников есть дети и беременные женщины и угрожает взрывом. В области был введен оперативный план "Заложник". Украинская полиция устанавливает личность захватчика, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Злоумышленник не идет на контакт с правоохранителями, прибыл спецназ, готовый его обезвредить.
11 июля в ЮАР в пригороде Йоханнесбурга Зуурбеком неизвестные захватили заложников в здании церкви, относящейся к Международной пятидесятнической церкви святости. Через некоторое время заложники были освобождены полицейскими. Погибли пять человек, четыре из них находились в машине рядом с церковным зданием, пятый был охранником. Правоохранители арестовали более 40 человек, шестеро из числа которых получили ранения и были госпитализированы. По одной из версий полиции, атаку совершили представители из конфликтующей группы, которые борются за контроль над церковью.
23 мая в Москве Алексей Барышников захватил заложников в отделении Альфа-банка на Земляном Валу. Ранее судимый уроженец Нижневартовска заявил, что у него бомба и он намерен взорвать отделение. Барышникова задержали, никто не пострадал.
9 апреля в Пятигорске мужчина, находясь в квартире своей сестры, захватил в качестве заложников хозяйку квартиры и двух ее несовершеннолетних детей. При этом он высказал ряд требований, в том числе о передаче ему денежных средств и предоставлении возможности покинуть территорию РФ. Злоумышленника задержали, никто не пострадал.
2 марта в Казани мужчина взял в заложники супругу и двух дочерей 2011 и 2016 годов рождения и требовал за них выкуп, а в противном случае обещал расправиться с родственниками. В ходе проведенной операции мужчину задержали, заложников освободили.
2 марта в торговом центре в столице Филиппин Маниле вооруженный мужчина захватил порядка 30 человек заложников в торговом центре. Нападавший устроил стрельбу, один человек получил ранение и был доставлен в местную больницу. Почти все заложники были сотрудниками центра. В ходе переговоров с полицией захватчик потребовал организовать ему контакт со СМИ и бывшими коллегами. В результате установленной видео- и аудиосвязи руководство охранной службы, где ранее работал нападавший, принесло ему извинения и выразило готовность уйти в отставку. После чего мужчина отпустил заложников, а его самого задержали.
8 февраля в Таиланде в городе Нахонратчасима (Корат) вооруженный сержант таиландской армии устроил стрельбу в районе торгового центра Terminal 21 и захватил заложников. Погибли 26 человек, ранены 57. В ходе спецоперации военнослужащий был ликвидирован.
31 января стало известно, что в индийском штате Уттар-Прадеш местный житель Фаррухабад по имени Суреш Батам, обвинявшийся ранее в убийстве, захватил в заложники детей. Мужчина пригласил их на день рождения своей дочери. Всего в плену оказались 23 ребенка в возрасте от шести месяцев до 15 лет, а также несколько женщин. Когда обеспокоенные родители начали стучать в дверь дома Батама, он открыл стрельбу и бросил гранату. В ходе спецоперации полицейские застрелили мужчину, дети были освобождены, они не пострадали. После ликвидации стрелка местные жители схватили его жену и забросали ее камнями, женщина скончалась в госпитале.
15 января в Москве в здании "Москва-Сити" на Пресненской набережной неизвестный, угрожая ножом, захватил в заложники мужчину – сотрудника одной из финансовых организаций. Прибывшие на место стражи порядка освободили заложника, а злоумышленника задержали.

2019

20 ноября в квартире дома в центре Ростова-на-Дону сотрудник следственного управления захватил в заложники членов своей семьи. Он был обезврежен, а впоследствии арестован.
10 ноября стало известно, что в Магадане на улице Зайцева молодой местный житель в состоянии алкогольного опьянения в ходе застолья убил приятеля, взял в заложники девушку. От прибывших для переговоров сотрудников полиции он потребовал за освобождение потерпевшей алкоголь, продукты питания и автомобиль. В ходе специальной операции 21-летний мужчина был задержан.
7 июля стало известно, что на Украине в Одессе местный житель захватил заложников в финучреждении. Вначале он потребовал выдать деньги, но сумма показалась злоумышленнику недостаточной, он приказал звонить в полицию и запросил миллион долларов и вертолет. После трех часов переговоров правоохранители проникли в помещение и задержали преступника.
11 июня во Франции в тюрьме Конде-сюр-Сарт заключенный, отбывавший долгий срок, захватил в заложники двоих человек – стажера и надзирателя. Ранее он уже брал заложников, за что его и перевели в Конде-сюр-Сарт. Заключенный страдал от психического расстройства и проходит курс лечения. 12 июня заложники были освобождены, захватчик взят под стражу.
31 мая в швейцарском Цюрихе мужчина взял в заложники двух женщин в квартире и угрожал застрелить их. Полиция установила контакт с захватчиком. На место прибыли силы полиции, а также спецназ и команда для ведения переговоров, территория была оцеплена. После того, как полицейские услышали несколько выстрелов, начался штурм квартиры. На месте были обнаружены три человека с тяжелыми огнестрельными ранениями. Несмотря на реанимационные меры, все трое скончались.
7 мая в коммуне Бланьяк под Тулузой вооруженный юноша, ранее известный полиции в связи с противоправными деяниями, подъехал к табачной лавке на мотоцикле и захватил заложников после неудачной попытки ограбления. Затем от открыл огонь по прибывшим на место инцидента полицейским. Полиции удалось освободить дочь хозяина лавки, затем были освобождены еще три захваченные женщины.
16 февраля в городе Клинтон в США неизвестный злоумышленник захватил в жилом доме заложников и удерживал их около 12 часов. В ходе инцидента были убиты четыре человека, стражи порядка не пострадали. Злоумышленник был задержан.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
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