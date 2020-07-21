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К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ
Украинская полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, он не идет на контакт с правоохранителями, прибыл спецназ, готовый... РИА Новости, 21.07.2020
2020-07-21T12:22
антон геращенко
мвд украины
волынская область
украина
захват заложников в луцке
в мире
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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антон геращенко, мвд украины, волынская область, украина, захват заложников в луцке, в мире

К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ

12:20 21.07.2020 (обновлено: 12:22 21.07.2020)
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Автомобиль украинской полиции в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции в Киеве. Архивное фото
КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украинская полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, он не идет на контакт с правоохранителями, прибыл спецназ, готовый его обезвредить, сообщил в среду начальник главного управления национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
Место захвата заложников в Луцке
Вчера, 12:12
К месту захвата заложников в Луцке прибыла военная техника
"Сейчас проводятся оперативные мероприятия, прибыл спецназ, есть сотрудники полиции, которые способны выполнить задачи по обезвреживанию преступников", - цитирует Крошко пресс-служба полиции Волынской области.
Он также добавил, что личность злоумышленника установлена. По его словам, правоохранители ведут переговоры с ним, но мужчина на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики.
Кадры с площади в Луцке, где неизвестный захватил автобус с заложниками
Вчера, 12:08
Опубликовано видео с места захвата автобуса с заложниками в Луцке
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Обсудить 1
Антон ГеращенкоМВД УкраиныВолынская областьУкраинаЗахват заложников в ЛуцкеВ мире
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