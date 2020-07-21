К месту захвата заложников в Луцке прибыл спецназ

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Украинская полиция установила личность мужчины, захватившего заложников в автобусе в Луцке, он не идет на контакт с правоохранителями, прибыл спецназ, готовый его обезвредить, сообщил в среду начальник главного управления национальной полиции в Волынской области Юрий Крошко.

Он также добавил, что личность злоумышленника установлена. По его словам, правоохранители ведут переговоры с ним, но мужчина на контакт не идет, а его требования не содержат никакой конкретики.