Захватчик заложников в Луцке заявил, что среди них дети и беременные

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, угрожает взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма, по его словам, среди заложников есть дети и беременные.

Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.

"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", - заявил захватчик местному изданию "Первый канал социальных новостей" по телефону, отвечая на вопрос, сколько у него людей в заложниках.

Он утверждает, что автобус заминирован, и еще одна бомба заложена в другом месте в Луцке, где много людей. По его словам, у него много гранат и автоматического оружия.

"Ты послушай меня! Я сказал, подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - цитирует мужчину издание.

Отмечается, что общение происходило по телефону местной жительницы, с которой связалось издание. Она сама искала выход на журналистов, очевидно, по требованию захватчика, отмечает издание.