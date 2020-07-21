Захватчик заложников в Луцке заявил, что среди них дети и беременные

КИЕВ, 21 июл - РИА Новости. Мужчина, захвативший автобус в украинском Луцке, угрожает взорвать автобус и вторую бомбу в случае штурма, по его словам, среди заложников есть дети и беременные.
Ранее поступило сообщение, что в центре Луцка мужчина захватил автобус с около 20 заложниками, при себе он имеет взрывчатку и оружие. В области введен оперативный план "Заложник". Информации о пострадавших на данный момент нет. Как сообщил глава Нацполиции области Юрий Крошко, злоумышленник выдвигает общие требования и заявляет о недовольстве системой. Замглавы МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что полиция устанавливает личность захватчика автобуса в Луцке на Украине, он представился правоохранителям как Максим Плохой. Правоохранители возбудили дело по статье "захват заложников", предусматривающей наказание в виде лишения свободы на срок от семи до 15 лет.
"Людей много, полный автобус, есть дети, есть беременные", - заявил захватчик местному изданию "Первый канал социальных новостей" по телефону, отвечая на вопрос, сколько у него людей в заложниках.
Он утверждает, что автобус заминирован, и еще одна бомба заложена в другом месте в Луцке, где много людей. По его словам, у него много гранат и автоматического оружия.
"Ты послушай меня! Я сказал, подтягивай побольше журналистов. Потому что если начнется штурм, я взорву автобус. И не только автобус. Но и дистанционно взорвется бомба в людном месте", - цитирует мужчину издание.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.