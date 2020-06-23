Громкие случаи утечек персональных данных в России в 2019-2020 годах

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По данным СМИ, утечка произошла через ОФД "Дримкас" – "утекли" строки с информацией начиная от ИНН, адреса, названия компании и заканчивая информацией об электронных адресах и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара. Также в сеть попали телефоны и электронная почта трех тысяч пользователей скидочной программы "Покупай-ка". Оператор фискальных данных "Дримкас" опроверг утечку данных клиентов. По словам руководителя отдела маркетинга оператора Эдуард Сайфуллина, вопросы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс.

10 июня СМИ сообщили, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержали данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему была актуальна.

Источник, близкий к ЦБ РФ, заявил РИА Новости, что информация в СМИ о попадании в сеть данных 900 тысяч россиян является компиляцией ранее известных инцидентов. В "Хоум Кредит Банке" опровергали утечку базы данных клиентов и заявляли, что по факту наличия в сети некорректной информации проводится проверка. "ОТП Банк" также не зафиксировал попадание персональной информации его клиентов в сеть. В Альфа-банке заявили, что проводят проверку после информации об утечке персональных данных его клиентов.