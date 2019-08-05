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РИА Новости

Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

Вчера, 13:47
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© РИА Новости / Владимир Астапкович / Перейти в фотобанкСтенд банка "Открытие"
Стенд банка Открытие
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Стенд банка "Открытие". Архивное фото
МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация об утечке базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка не соответствует действительности, подтверждений причастности попавшей в сеть базы данных конкретно к клиентам Бинбанка нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие".
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные компании DeviceLock, что в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку.
Логотип одного из отделений Бинбанка в Москве
Вчера, 11:50
Эксперт назвал возможную причину утечки данных клиентов Бинбанка
"Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка", - сообщили в банке.
Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.
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