Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация об утечке базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка не соответствует действительности, подтверждений причастности попавшей в сеть базы данных конкретно к клиентам Бинбанка нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие".

Ранее в понедельник газета " Коммерсант " написала со ссылкой на данные компании DeviceLock, что в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку.

"Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка", - сообщили в банке.