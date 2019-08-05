Банк "Открытие" опроверг информацию об утечке базы данных клиентов Бинбанка

МОСКВА, 5 авг - РИА Новости. Информация об утечке базы данных 70 тысяч клиентов Бинбанка не соответствует действительности, подтверждений причастности попавшей в сеть базы данных конкретно к клиентам Бинбанка нет, сообщили РИА Новости в пресс-службе банка "Открытие".
Ранее в понедельник газета "Коммерсант" написала со ссылкой на данные компании DeviceLock, что в сети продается база данных клиентов Бинбанка в количестве 70 тысяч строк стоимостью примерно 5 рублей за строку.
"Эта информация не соответствует действительности. Нет никаких подтверждений тому, что база, о которой пишет газета "Коммерсантъ", имеет какое-то отношение к клиентам Бинбанка", - сообщили в банке.
Банк России в 2017 году взял на санацию через УК Фонда консолидации банковского сектора "Открытие" и Бинбанк. В начале февраля 2018 года регулятор объявил о решении объединить эти банки, за исключением доли плохих и непрофильных активов. Юридически объединение завершилось 1 января 2019 года.