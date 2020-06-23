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Эксперты обнаружили утечку данных почти пяти миллионов россиян
Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 миллионов пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T13:38
россия
superjob
технологии
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РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
россия, superjob, технологии

Эксперты обнаружили утечку данных почти пяти миллионов россиян

13:19 23.06.2020 (обновлено: 13:38 23.06.2020)
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© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкРабота за компьютером
Работа за компьютером
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
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Работа за компьютером. Архивное фото
МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 миллионов пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе содержатся контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей, сообщил РИА Новости основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
"Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно", - рассказал он.
Файлы, по словам Оганесяна, содержат фамилии, имена и отчества, пол, дату рождения, телефон, адрес электронной почты, город, желаемый уровень зарплаты, а также название оператора мобильной связи, регион и часовой пояс пользователей.
Утечка могла произойти из-за имеющейся уязвимости в сервере базы данных, отметил эксперт.
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​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в Сеть
По словам Оганесяна, база имеет схожий объем и формат с данными с портала SuperJob, появившимися на специализированных форумах в начале 2017 года, поэтому не вся информация может быть актуальной. "База не содержит платежных данных, так что будет применяться, скорее всего, для спама. Возможны также попытки использовать ее для мошеннических действий в области подбора персонала – например, предложений платной публикации или рассылки резюме", - добавил он.
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