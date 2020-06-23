Эксперты обнаружили утечку данных почти пяти миллионов россиян

"Набор файлов был опубликован вчера, вероятно, что это выгрузка из базы портала SuperJob. Суммарно во всех файлах содержится 5 миллионов строк, после очистки которых от дублей остается около 4,8 миллиона строк. Файлы можно скачать бесплатно", - рассказал он.