Оператор фискальных данных "Дримкас" опроверг утечку данных клиентов

МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оператор фискальных данных (ОФД) "Дримкас" опровергает утечку данных клиентов, обращений от них по данному вопросу не получал, заявил РИА Новости руководитель отдела маркетинга оператора Эдуард Сайфуллин.

Газета " Известия " в понедельник написала, что около 14 миллионов записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. По данным издания, утечка произошла через ОФД "Дримкас" - "утекли" строки с информацией начиная от ИНН, адреса, названия компании и заканчивая информацией об электронных адресах и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара. Также в сеть попали телефоны и электронная почта 3 тысяч пользователей скидочной программы "Покупай-ка".

"Конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не нарушена. Эти данные передаются по отдельному независимому каналу. За время работы компании утечки информации не зафиксировано и обращений от наших клиентов не поступало", - сказал Сайфуллин.

"Автор статьи указал: "Сервер ОФД "Дримкас" стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии три дня". Эта информация не соответствует действительности. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД "Дримкас", - добавил он.

По словам Сайфуллина, вопросы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс. Например, данные о подключении кассы к интернету, об успешном или ошибочном результате загрузки обновления программного обеспечения, версиях программ, количестве обработанных кассиром товаров.