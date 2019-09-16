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РИА Новости

Оператор фискальных данных "Дримкас" опроверг утечку данных клиентов

16:11 16.09.2019 (обновлено: 16:13 16.09.2019)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 16 сен - РИА Новости. Оператор фискальных данных (ОФД) "Дримкас" опровергает утечку данных клиентов, обращений от них по данному вопросу не получал, заявил РИА Новости руководитель отдела маркетинга оператора Эдуард Сайфуллин.
Газета "Известия" в понедельник написала, что около 14 миллионов записей о юридических и физических лицах, включая информацию о покупках и уплаченных налогах, попали в открытый доступ. По данным издания, утечка произошла через ОФД "Дримкас" - "утекли" строки с информацией начиная от ИНН, адреса, названия компании и заканчивая информацией об электронных адресах и телефонах представителей, а также заключенных сделках, ассортименте и ценах товара. Также в сеть попали телефоны и электронная почта 3 тысяч пользователей скидочной программы "Покупай-ка".
"Конфиденциальность фискальных данных на сервере ОФД не нарушена. Эти данные передаются по отдельному независимому каналу. За время работы компании утечки информации не зафиксировано и обращений от наших клиентов не поступало", - сказал Сайфуллин.
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"Автор статьи указал: "Сервер ОФД "Дримкас" стал общедоступным 9 сентября и пробыл в таком состоянии три дня". Эта информация не соответствует действительности. Указанный сервер не относится к техническим средствам ОФД "Дримкас", - добавил он.
По словам Сайфуллина, вопросы возникли с сервером, который собирает служебную информацию о техническом состоянии онлайн-касс. Например, данные о подключении кассы к интернету, об успешном или ошибочном результате загрузки обновления программного обеспечения, версиях программ, количестве обработанных кассиром товаров.
"Технический сервер не имеет отношения к серверам ОФД "Дримкас", эти сервера изолированы друг от друга и относятся к разным каналам передачи информации", - подчеркнул представитель ОФД. Компания проводит дополнительный аудит с привлечением внешних специализированных компаний и модернизирует систему безопасности. По окончании работ оповестит о результатах.
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