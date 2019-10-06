"Билайн" сообщил об утечке базы данных абонентов интернета

МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета от 2017 года, значительная часть которой устарела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.

В минувшую пятницу на одном из анонимных интернет-ресурсов появилась информация о якобы "утечке восьми миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн".

Как рассказали в пресс-службе "Вымпелкома", в компании незамедлительно создали оперативный штаб для расследования ситуации.

"Часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", — сказали в компании.

В "Вымпелкоме" также отметили, что база клиентов "Билайна" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не восемь миллионов, как заявляют злоумышленники.

В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы подобное не повторялось.

"Мы обратились во все файлообменные ресурсы, на которых была размещена информация о клиентах. Многие из них сразу же согласились удалить ее", — сказали в "Вымпелкоме".

При этом отмечается, что преступники пытаются повторно публиковать данные, что говорит об их желании дискредитировать компанию.

"Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе, — как со стороны наших клиентов, так и со стороны коллег по рынку", — заявили в пресс-службе.

Там также сообщили, что компания действует в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только своих клиентов, но и клиентов всех операторов связи.