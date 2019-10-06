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РИА Новости

"Билайн" сообщил об утечке базы данных абонентов интернета

21:05 06.10.2019 (обновлено: 01:47 07.10.2019)
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© РИА Новости / Алексей ФилипповВывеска на офисе компании "Билайн"
Вывеска на офисе компании Билайн
© РИА Новости / Алексей Филиппов
МОСКВА, 6 окт — РИА Новости. ПАО "Вымпелком" (торговая марка "Билайн") расследует инцидент с распространением в интернете базы с данными абонентов фиксированного интернета от 2017 года, значительная часть которой устарела, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
В минувшую пятницу на одном из анонимных интернет-ресурсов появилась информация о якобы "утечке восьми миллионов данных абонентов проводного интернета "Билайн".
Как рассказали в пресс-службе "Вымпелкома", в компании незамедлительно создали оперативный штаб для расследования ситуации.
"Часть информации в распространенном архиве действительно содержит данные абонентской базы клиентов фиксированного интернета, однако значительная часть информации носит устаревший характер и неактуальна", — сказали в компании.
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В "Вымпелкоме" также отметили, что база клиентов "Билайна" на конец второго квартала 2019 года составляет 2,5 миллиона абонентов, а не восемь миллионов, как заявляют злоумышленники.
В компании заверили, что прилагают все усилия, чтобы подобное не повторялось.
"Мы обратились во все файлообменные ресурсы, на которых была размещена информация о клиентах. Многие из них сразу же согласились удалить ее", — сказали в "Вымпелкоме".
При этом отмечается, что преступники пытаются повторно публиковать данные, что говорит об их желании дискредитировать компанию.
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"Наша служба безопасности расследует этот инцидент, мы будем признательны за любую информацию, которая поможет этой работе, — как со стороны наших клиентов, так и со стороны коллег по рынку", — заявили в пресс-службе.
Там также сообщили, что компания действует в тесном контакте с компетентными органами и ведомствами для предотвращения раскрытия персональных данных не только своих клиентов, но и клиентов всех операторов связи.
В компании заверяют, что у посторонних лиц нет возможности осуществлять операции со счетами и тарифами их клиентов.
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БилайнВымпелКомРоссияОбщество
Популярные комментарии
2017 года, значительная часть которой устарела - то есть они заявляют, что абоненты на домашнем интернете подключение и персональную информацию по несколько раз в год меняют? (ну там квартиры регулярно покупают продают и новые договоры заключают. Это на кого рассчитано?
6 октября, 21:09
VPVasya Pupkin
3960013
Вымпелком, кому принадлежит, ребятушки? И вот что теперь будет, когда в трехбуквенное ведомство будет стекаться вся инфа о вас????
6 октября, 22:04
AKAlex K
2020016
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