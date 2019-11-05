"АльфаСтрахование" проверяет попавшие в Сеть данные клиентов

"АльфаСтрахование" известно о фактах размещения в интернете объявлений о продаже данных по договорам страхования электронных устройств. В настоящее время проводится проверка размещенной в сети Интернет информации, ведется расследование, предприняты дополнительные меры безопасности", - сообщили в пресс-службе страховщика.