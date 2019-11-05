"АльфаСтрахование" проверяет попавшие в Сеть данные клиентов

МОСКВА, 5 ноя - РИА Новости. Компания "АльфаСтрахование" проверяет размещенную в Сети информацию о продаже данных по договорам своих клиентов, предприняла дополнительные меры безопасности, сообщили РИА Новости в пресс-службе страховщика.
РБК во вторник написала, что данные держателей кредитных карт Альфа-банка, а также клиентов "АльфаСтрахования" оказались выставлены на продажу. Продавец, опубликовавший соответствующее объявление на одном из специализированных форумов, заявил, что у него есть свежие данные примерно 3,5 тысячи клиентов Альфа-банка и около 3 тысяч клиентов "АльфаСтрахования". Объявление было опубликовано 31 октября.
"АльфаСтрахование" известно о фактах размещения в интернете объявлений о продаже данных по договорам страхования электронных устройств. В настоящее время проводится проверка размещенной в сети Интернет информации, ведется расследование, предприняты дополнительные меры безопасности", - сообщили в пресс-службе страховщика.
В компании добавили, что дальнейшие действия будут определяться итогами расследования.