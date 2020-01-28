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Роскомнадзор направил запрос в "Красное & Белое" из-за утечки данных
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РИА Новости

Роскомнадзор направил запрос в "Красное & Белое" из-за утечки данных

14:28 28.01.2020
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© РИА Новости / Томас ТхайцукЗдание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
© РИА Новости / Томас Тхайцук
Здание Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор). Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Роскомнадзор направил запрос в сеть алкомаркетов "Красное & Белое" в связи с информацией об утечке данных клиентов, по мере получения сведений от компании ведомство будет принимать меры реагирования, сообщил журналистам начальник управления Роскомнадзора Юрий Контемиров.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности "Красного & Белого". Компания сообщила, что проводит служебное расследование из-за сведений об утечке. При этом сеть заявила, что угрозы клиентам в любом случае нет.
"Сегодня уже направили запрос соответствующий в адрес организации для, во-первых, получения пояснений относительно этой ситуации и тех причинах, которые повлекли ее создание. И по мере получения этих сведений запрашиваемых мы будем планировать меры реагирования", - сказал Контемиров.
"Параллельно мы еще изучаем сегмент сети интернет на предмет появления этой базы в общедоступном доступе. Если появится, то параллельно мы также примем меры реагирования", - добавил он.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
29 декабря 2019, 21:07
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