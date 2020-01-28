Роскомнадзор направил запрос в "Красное & Белое" из-за утечки данных

"Сегодня уже направили запрос соответствующий в адрес организации для, во-первых, получения пояснений относительно этой ситуации и тех причинах, которые повлекли ее создание. И по мере получения этих сведений запрашиваемых мы будем планировать меры реагирования", - сказал Контемиров.