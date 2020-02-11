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Роскомнадзор ждет данные от "Ленты" о возможной утечке данных клиентов
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РИА Новости

Роскомнадзор ждет данные от "Ленты" о возможной утечке данных клиентов

12:07 11.02.2020
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© РИА Новости / Григорий СысоевКассир в супермаркете
Кассир в супермаркете
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Кассир в супермаркете . Архивное фото
МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор до конца недели ожидает информацию от ритейлера "Лента" о возможной утечке персональных данных клиентов, заявила РИА Новости замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжаева.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в интернете продается база данных клиентов "Ленты" из Москвы и Московской области, содержащая порядка 90 тысяч строк. В начале февраля Роскомнадзор сообщил, что направит ритейлеру запрос.
По словам Приезжаевой, ведомство пока не получало информации от "Ленты". "Мы ожидаем информации от "Ленты"… Я думаю, что в ближайшее время, до конца недели будет", - сказала она.
При этом "Лента" ранее во вторник выпустила пресс-релиз, в котором сообщила, что ее внутреннее расследование не выявило утечек данных клиентов.
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Лента (сеть магазинов)РоскомнадзорМосковская область (Подмосковье)Общество
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