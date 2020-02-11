Роскомнадзор ждет данные от "Ленты" о возможной утечке данных клиентов

МОСКВА, 11 фев - РИА Новости. Роскомнадзор до конца недели ожидает информацию от ритейлера "Лента" о возможной утечке персональных данных клиентов, заявила РИА Новости замглавы Роскомнадзора Антонина Приезжаева.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в интернете продается база данных клиентов "Ленты" из Москвы и Московской области, содержащая порядка 90 тысяч строк. В начале февраля Роскомнадзор сообщил, что направит ритейлеру запрос.

По словам Приезжаевой, ведомство пока не получало информации от "Ленты". "Мы ожидаем информации от "Ленты"… Я думаю, что в ближайшее время, до конца недели будет", - сказала она.