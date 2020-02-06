Компания "Займер" опровергла сообщение об утечке данных клиентов МФО

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Микрофинансовая компания "Займер" провела служебную проверку в связи с информацией о продаже в интернете персональных данных 1,2 миллиона клиентов микрофинансового рынка, включая ее клиентов, утечки не выявлено, сообщил РИА Новости представитель компании.
Газета РБК ранее в четверг написала, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете - в этой базе присутствовали и данные о клиентах "Займера". В пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО, заявили РИА Новости, что данные не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными, что может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента.
"Нам известно об этом инциденте, по факту уже проведена служебная проверка. Служба безопасности МФК "Займер" пришла к выводу, что у нас не было утечки данных. ... По данному инциденту МФК "Займер" уже обратилась в правоохранительные органы, поскольку считает подобные действия со стороны третьих лиц не только противоречащими законодательству, но и угрожающими безопасности граждан Российской Федерации", - сказал собеседник агентства.
При этом в компании подчеркнули, что точно установить источник утечки продающейся в интернете базы смогут лишь правоохранительные органы. "Сейчас мы можем лишь предполагать, что информация была похищена злоумышленниками у компаний-партнеров микрофинансовых организаций. Они в коммерческих целях собирают в сети и поставляют кредиторам заявки граждан на займы. Кроме того, это может быть составная база данных клиентов нескольких, уже не функционирующих на рынке, МФО", - указал представитель МФО.
Он пояснил, что частичные совпадения продающихся в сети данных о клиентах с данными действующих финансовых компаний объяснимы моделью поведения заемщиков, которые обращаются сразу в несколько микрофинансовых компаний.