В объединении МФО назвали возможную причину утечки данных клиентов

МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выставленные на продажу в интернете персональные данные 1,2 миллиона Выставленные на продажу в интернете персональные данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными, что может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, заявили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО.

Газета РБК ранее в четверг написала о том, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете.

"Руководство, а также контрольный отдел СРО "МиР" осведомлены о наличие в открытой продаже базы персональных данных потребителей финансовых услуг, имевших займы или обращавшихся за займами в МФО. Организация взаимодействует по этому вопросу со всеми крупными компаниями", - прокомментировали в пресс-службе.

В организации добавили, что компании в настоящее время уже провели или проводят внутренние проверки и регулярно делятся информацией с СРО. "Пока высокого уровня совпадений (между данными из так называемого "пробника" в объявлении с данными в базах отдельных компаний) выявлено не было. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов", - подчеркнули в СРО.

Также было отмечено, что факта утечки данных из какой-либо МФО или из нескольких МФО еще не установлено. "Поэтому говорить о вине какой-то конкретной компании и тем более о мерах воздействия, более чем преждевременно", - заключили в пресс-службе организации.