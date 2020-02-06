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В объединении МФО назвали возможную причину утечки данных клиентов
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РИА Новости

В объединении МФО назвали возможную причину утечки данных клиентов

12:22 06.02.2020 (обновлено: 15:25 06.02.2020)
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CC0 / StockSnap / Ноутбук
Ноутбук
CC0 / StockSnap /
МОСКВА, 6 фев - РИА Новости. Выставленные на продажу в интернете персональные данные 1,2 миллиона клиентов микрофинансовых организаций (МФО) не имеют высокого уровня совпадения с имеющимися у компаний данными, что может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, заявили РИА Новости в пресс-службе саморегулируемой организации "МиР", объединяющей крупнейшие российские МФО.
Газета РБК ранее в четверг написала о том, что персональные данные более 1,2 миллиона клиентов российских микрофинансовых организаций оказались выставлены на продажу в интернете.
"Руководство, а также контрольный отдел СРО "МиР" осведомлены о наличие в открытой продаже базы персональных данных потребителей финансовых услуг, имевших займы или обращавшихся за займами в МФО. Организация взаимодействует по этому вопросу со всеми крупными компаниями", - прокомментировали в пресс-службе.
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В организации добавили, что компании в настоящее время уже провели или проводят внутренние проверки и регулярно делятся информацией с СРО. "Пока высокого уровня совпадений (между данными из так называемого "пробника" в объявлении с данными в базах отдельных компаний) выявлено не было. По мнению участников рынка, это может свидетельствовать об утечке со стороны стороннего агента, агрегирующего данные сразу для многих финансовых институтов", - подчеркнули в СРО.
Также было отмечено, что факта утечки данных из какой-либо МФО или из нескольких МФО еще не установлено. "Поэтому говорить о вине какой-то конкретной компании и тем более о мерах воздействия, более чем преждевременно", - заключили в пресс-службе организации.
СРО "МиР" образована крупнейшими компаниями микрофинансового рынка в 2013 году. Доля совокупного портфеля займов членов СРО "МиР" составляет порядка 75% от общего портфеля всех российских МФО.
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1 февраля, 13:53
Tele2 опроверг информацию об утечке данных клиентов
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