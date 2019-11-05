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РИА Новости

Альфа-банк рассказал об утечке данных клиентов

09:17 05.11.2019 (обновлено: 10:47 05.11.2019)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкСтенд банка "Альфа-банк"
Стенд банка Альфа-банк
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Сейчас известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях, при этом подчеркивается, что средствам на их счетах ничто не угрожает.
О том, что закрытые анкеты держателей карт Альфа-банка и клиентов "АльфаСтрахования" выставлены на продажу, сообщила во вторник РБК: неизвестный продавец разместил 31 октября на одном из специализированных форумов соответствующее объявление, заявив, что располагает данными примерно 6,5 тысячи граждан.
В банке уже установили, что случившееся не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы.
Логотипы Visa и Mastercard на информационном постере
29 октября, 23:46РИА Новости
Эксперты зафиксировали крупнейшую утечку данных с банковских карт
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Обсудить 19
РоссияАльфа-банкПроисшествия
Популярные комментарии
Всё хорошо, так и задумывалось и не забудьте предоставить свою биометрию.
5 ноября, 09:56
Сергей
4160402
Что вы все вечно ноете - банки вам не нравятся, генералы плохие, премьер айфонщик, Президент обманщик... А что-нибудь конструктивное - только на уРА?
5 ноября, 14:06
Aмон Ра
15251000
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