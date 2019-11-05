Альфа-банк рассказал об утечке данных клиентов

МОСКВА, 5 ноя — РИА Новости. Альфа-банк проводит внутреннее расследование по поводу утечки персональных данных клиентов, заявили РИА Новости в пресс-службе кредитной организации.
Сейчас известно о незаконном распространении информации о 15 пользователях, при этом подчеркивается, что средствам на их счетах ничто не угрожает.
О том, что закрытые анкеты держателей карт Альфа-банка и клиентов "АльфаСтрахования" выставлены на продажу, сообщила во вторник РБК: неизвестный продавец разместил 31 октября на одном из специализированных форумов соответствующее объявление, заявив, что располагает данными примерно 6,5 тысячи граждан.
В банке уже установили, что случившееся не является следствием нарушения защиты корпоративной информационной системы.