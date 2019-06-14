Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с данными 900 тысяч клиентов банков

МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных интернет-форум, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков; операторы связи приступили к блокировке доступа к этому ресурсу на территории РФ, говорится в сообщении Роскомнадзора.

В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке данных клиентов банков для анализа ситуации.

"В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков. В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России", - говорится в сообщении Роскомнадзора.

Ведомство отмечает, что закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. В то же время, на сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.

"Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества. Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных", - говорится в сообщении Роскомнадзора