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РИА Новости

Роскомнадзор ограничил доступ к сайту с данными 900 тысяч клиентов банков

Вчера, 19:02
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МОСКВА, 14 июн - РИА Новости. Роскомнадзор внес в реестр нарушителей прав субъектов персональных данных интернет-форум, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков; операторы связи приступили к блокировке доступа к этому ресурсу на территории РФ, говорится в сообщении Роскомнадзора.
В понедельник газета "Коммерсант" сообщила, что данные клиентов ОТП Банка, Альфа-банка и "Хоум Кредит Банка" оказались в открытом доступе. По данным издания, в общей сложности базы содержат данные примерно 900 тысяч россиян. Базы были выложены в конце мая, данные в них собирались несколько лет назад, но существенная часть информации по-прежнему актуальна. Роскомнадзор запросил информацию по возможной утечке данных клиентов банков для анализа ситуации.
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"В реестр нарушителей прав субъектов персональных данных включен форум phreaker.pro, на котором были размещены для платного скачивания базы данных клиентов российских банков. В настоящее время операторы связи предпринимают действия по ограничению доступа к форуму на территории России", - говорится в сообщении Роскомнадзора.
Ведомство отмечает, что закон "О персональных данных" требует получения осознанного согласия граждан на обработку их персональных данных в четко определенных целях. В то же время, на сайте форума отсутствует информация, подтверждающая наличие согласия граждан либо иных законных оснований на обработку их персональных данных.
"Незаконное размещение в интернете персональных данных почти миллиона россиян создает неконтролируемые риски массового нарушения прав граждан, угрозу безопасности их самих и их имущества. Таким образом, администрацией интернет-ресурса нарушены права и законные интересы граждан, а также требования российского законодательства в области персональных данных", - говорится в сообщении Роскомнадзора
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Ранее источник, близкий к ЦБ РФ, говорил РИА Новости, что Банк России уже на протяжении длительного времени контролирует ситуацию с утечками персональных данных клиентов банков РФ, и информация в СМИ о попадании в сеть данных 900 тысяч россиян является компиляцией ранее известных инцидентов. В "Хоум Кредит Банке" опровергали утечку базы данных клиентов и заявляли, что по факту наличия в сети некорректной информации проводится проверка. "ОТП Банк" также не зафиксировал попадание персональной информации его клиентов в сеть. В Альфа-банке заявили, что проводят проверку после информации об утечке персональных данных его клиентов.
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