СМИ сообщили об утечке данных россиян, желающих оформить кредит

МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. База клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит", помогающего с оформлением займов, на четыре дня оказалась в свободном доступе, сообщает База клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит", помогающего с оформлением займов, на четыре дня оказалась в свободном доступе, сообщает РБК

Всего в системе управления базами данных MongoDB, которую используют многие компании, находились более 44 тысяч записей. В каждой были указаны инициалы клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита , номер телефона, адрес и регион проживания.

Основатель компании в сфере IT-безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил данные в Сети 1 февраля. По его словам, поисковые системы проиндексировали базу 31 января.

Эксперт заметил, что данные могли оказаться в свободном доступе из-за халатности системных администраторов и специалистов, настраивающих параметры системы.