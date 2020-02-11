Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-02-11T12:24+0300
https://ria.ru/20200211/1564532097.html
СМИ сообщили об утечке данных россиян, желающих оформить кредит
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/02/0b/1564537591_0:424:2730:1960_1036x0_80_0_0_101644c27d08f98061d78bc297952444.jpg
РИА Новости

СМИ сообщили об утечке данных россиян, желающих оформить кредит

10:47 11.02.2020 (обновлено: 12:24 11.02.2020)
1953
© РИА Новости / Наталья СеливерстоваБанкноты номиналом 2000 рублей
Банкноты номиналом 2000 рублей
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. База клиентов кредитного брокера "Альфа-Кредит", помогающего с оформлением займов, на четыре дня оказалась в свободном доступе, сообщает РБК.
Всего в системе управления базами данных MongoDB, которую используют многие компании, находились более 44 тысяч записей. В каждой были указаны инициалы клиента, сумма и вид запрашиваемого кредита, номер телефона, адрес и регион проживания.
Основатель компании в сфере IT-безопасности DeviceLock Ашот Оганесян обнаружил данные в Сети 1 февраля. По его словам, поисковые системы проиндексировали базу 31 января.
Эксперт заметил, что данные могли оказаться в свободном доступе из-за халатности системных администраторов и специалистов, настраивающих параметры системы.
Близкий к брокеру неназванный источник издания подтвердил, что в компании произошла утечка. Базу закрыли 4 февраля.
Компьютерное оборудование
6 февраля, 07:27
СМИ: данные 1,2 миллиона клиентов МФО выставили на продажу в интернете
2800545
Обсудить 6
ТехнологииКредитыЭкономика
Рекомендуем
Кадр из мультсериала Тима и Тома
В Китае мультсериал "Тима и Тома" посмотрели более двух миллиардов раз
Обновленный Hyundai Solaris
Появились официальные снимки обновленного Hyundai Solaris
Мозырский нефтеперерабатывающий завод
Белоруссия использует технологическую нефть из "Дружбы" для своих НПЗ
Автомобиль службы Яндекс Такси
Эксперты подсчитали средний заработок московских таксистов
Колбаса
Жительница Тулы рассказала, как взорвалась купленная колбаса
Графеновая атомная структура
Россия запустила крупнейшее в мире производство графеновых нанотрубок
Опытный образец досмотрового комплекса, созданный компанией РТИ
В России создали комплекс для скрытой проверки людей в аэропортах
Мужчина работает в технопарке Горизонт в Москве
В Роструде напомнили о двух коротких рабочих неделях
Камчатская телеведущая расхохоталась, читая новости о пособиях
В ГТРК "Камчатка" прокомментировали смех ведущей во время записи эфира
Пенсионер на заседании Заксобрания Карелии
В Карелии пенсионер передал депутатам "подарки" за прибавку в 21 рубль
Готовая продукция в одной из лабораторий фармацевтического завода
Жительница Астрахани получила нагноение мозга из-за самолечения
Алексей Фалькин и Евгений Кряжев
"Перепутали с маньяком": уралец девять лет провел в психбольнице
Московский Кремль
В Польше придумали, как заставить Россию сдаться
МИД в Москве
В МИД заявили об угрозе срыва "нормандского саммита" в апреле
Британский актер Рафаэль Коулмэн
Звезда комедии "Моя ужасная няня" умер в возрасте 25 лет
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2019 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
09:14В ОАЭ заявили о поддержке снижения напряженности в отношениях с Ираном
09:06Родителей избивших девочку школьников привлекут к ответственности
09:02Чижов заявил, что не ждет прорывов в отношениях России и Евросоюза
09:00Названы самые угоняемые автомобили в России
08:51ВВС США отказались от одной из программ создания гиперзвукового оружия
08:49Следствие по делу о беспорядках на юге Казахстана назначило экспертизы
08:48Президент Казахстана планирует участвовать в Мюнхенской конференции
08:47Николай Цискаридзе назвал размер зарплат в балете
08:45В московском автосалоне неизвестные устроили стрельбу по машинам
08:38Эксперты определили, что россияне покупают в интернете "бесконтактно"
08:35Аэропорт Норильска не принимает рейсы из-за непогоды
08:33Финляндия примет несовершеннолетних беженцев из Греции
08:25Под Иваново при заносе автобуса в кювет пострадали два человека
08:25В Москве в среду ожидаются небольшие осадки и гололедица
08:19В столичных парках до конца зимы будут проходить музыкальные вечера
08:18Капитан севшего на мель судна в ЯНАО заплатит штраф
08:13На праймериз в Нью-Гэмпшире лидирует Берни Сандерс
08:12Президент Туркмении озаботился здоровьем увлекающихся гаджетами
08:09Роскачество рассказало о плюсах и минусах растительных аналогов молока
08:00Испанский велопутешественник проедет 700 километров на поезде
Лента новостейМолния