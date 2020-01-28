"Красное & Белое" расследует утечку данных клиентов

"Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает нашим клиентам", - сказали в компании.