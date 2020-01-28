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"Красное & Белое" расследует утечку данных клиентов
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РИА Новости

"Красное & Белое" расследует утечку данных клиентов

14:15 28.01.2020
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© РИА Новости / Евгения Новоженина / Перейти в фотобанкМагазин сети "Красное и Белое" в Москве
Магазин сети Красное и Белое в Москве
© РИА Новости / Евгения Новоженина
Перейти в фотобанк
Магазин сети "Красное и Белое" в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 28 янв - РИА Новости. Сеть алкомаркетов "Красное & Белое" проводит служебное расследование из-за сведений об утечке базы данных клиентов, при этом угрозы клиентам в любом случае нет, сообщили РИА Новости в ритейлере.
"Сейчас мы проводим служебное расследование, и о его итогах будет сообщено дополнительно. Основная версия произошедшего - умышленные преступные действия одного из сотрудников, так как стороннее проникновение в базу данных невозможно в силу ее изолированности от внешней сети. Похищенная информация в любом случае никак не угрожает нашим клиентам", - сказали в компании.
Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в открытом доступе находится база данных со списком участников программы лояльности "Красного & Белого".
Сеть "Красное & Белое" была основана Сергеем Студенниковым в 2006 году. В сентябре 2019 года Студенников, а также предприниматели Игорь Кесаев и Сергей Кациев, являвшиеся бенефициарами группы "Дикси" и сети алкогольных магазинов "Бристоль", закрыли сделку по объединению ритейлеров. Сетями управляет компания DKBR Mega Retail Group. В объединенном бизнесе Кесаеву и Кациеву принадлежит 51%, Студенникову - 49%.
Стенд российской телекоммуникационной компании Ростелеком
29 декабря 2019, 21:07
"Ростелеком" опроверг информацию об утечке данных с портала Госуслуг
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Красное & БелоеДиксиМоскваПроисшествия
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