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В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала
Утекшая в сеть база данных почти 5 миллионов пользователей не связана с порталом SuperJob, в компании никогда не было утечек, подобные случаи блокируются,... РИА Новости, 23.06.2020
2020-06-23T14:25
россия
superjob
технологии
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
60
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РИА Новости
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60
россия, superjob, технологии

В Superjob опровергли сообщения об утечке данных пользователей портала

14:12 23.06.2020 (обновлено: 14:25 23.06.2020)
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МОСКВА, 23 июн - РИА Новости. Утекшая в сеть база данных почти 5 миллионов пользователей не связана с порталом SuperJob, в компании никогда не было утечек, подобные случаи блокируются, сообщили РИА Новости в пресс-службе компании.
Эксперты компании DeviceLock обнаружили утечку данных почти 5 миллионов пользователей в РФ, предположительно с одного из порталов по трудоустройству; в базе содержатся контактные данные и фамилии, имена и отчества пользователей, ранее сообщил РИА Новости основатель и технический директор компании-разработчика систем борьбы с утечками данных DeviceLock Ашот Оганесян.
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​Эксперт рассказал, что делать, если личные данные утекли в Сеть
"В SuperJob никогда не было никаких утечек баз данных, мы регулярно проводим аудит безопасности, устраняем найденные уязвимости, усиливаем меры по контролю доступа, используем деперсонализацию данных даже во внутренних сервисах, - везде, где это возможно", - рассказали в пресс-службе.
По словам представителя компании, портал не хранит название оператора сотовой связи. "Так что, скорее всего, это все вообще не имеет никакого отношения к SuperJob. Наша база на порядок больше, а структура данных похожа у всех джобсайтов", - уточнил собеседник агентства.
Кроме того, данные в компании хранятся совсем в другом виде. Для того, чтобы получить файлы в описываемом виде, кто-то должен данные дополнительно обработать.
"Возможно, это утечка была у какой-то внешней ATS или крупного клиента. В любом случае, никакой угрозы для пользователей Superjob не существует. В то же время, необходимо учитывать, что пользователи джобсайтов выкладывают свои резюме (данные) в открытый доступ. Таким образом, данные, при большом желании и весомых временных затратах, могут быть собраны недобросовестными работодателями. Но подобные случаи также фиксируются и блокируются специалистами SuperJob", - заключили в пресс-службе.
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