Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
"В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях", — говорится в сообщении.
В ходе расследования удалось собрать и задокументировать улики для доказательства совершенного преступления. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия.
В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует. При этом угрозы для сохранности средств не было и нет.
3 октября, 13:21Сказано в эфиреГлава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
Пресс-служба Сбербанка сообщает, что глава кредитной организации Герман Греф принес извинения клиентам за произошедшее, а также поблагодарил сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу.
Как нашли виновника утечки
Как рассказал Греф в эфире "России 24", банк еще 2 октября знал об инциденте и начал искать подозреваемого.
По его словам, сначала служба безопасности нашла объявление с личными данными клиентов. После этого один из сотрудников банка вступил в контакт с преступником. При этом злоумышленник не догадывался что общается с работником службы безопасности банка.
"Мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя", — рассказал Греф.
После этого в Сбербанке начали активно прорабатывать все возможные сценарии того, как могла произойти утечка.
"Был определен круг сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — отметил глава крупнейшего российского банка.
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование, основной версией назывались умышленные преступные действия сотрудника, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.