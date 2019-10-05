Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.

"В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях", — говорится в сообщении.

В ходе расследования удалось собрать и задокументировать улики для доказательства совершенного преступления. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия.

В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует. При этом угрозы для сохранности средств не было и нет.

Пресс-служба Сбербанка сообщает, что глава кредитной организации Герман Греф принес извинения клиентам за произошедшее, а также поблагодарил сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу.

Как нашли виновника утечки

Как рассказал Греф в эфире "России 24", банк еще 2 октября знал об инциденте и начал искать подозреваемого.

По его словам, сначала служба безопасности нашла объявление с личными данными клиентов. После этого один из сотрудников банка вступил в контакт с преступником. При этом злоумышленник не догадывался что общается с работником службы безопасности банка.

"Мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя", — рассказал Греф.

После этого в Сбербанке начали активно прорабатывать все возможные сценарии того, как могла произойти утечка.

"Был определен круг сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — отметил глава крупнейшего российского банка.