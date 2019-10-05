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РИА Новости

Сбербанк нашел виновного в утечке данных сотрудника

19:25 05.10.2019 (обновлено: 22:32 05.10.2019)
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© РИА Новости / Максим БлиновСтенд Сбербанка
Стенд Сбербанка
© РИА Новости / Максим Блинов
МОСКВА, 5 окт — РИА Новости. Сотрудник Сбербанка дал признательные показания по делу об утечке данных по кредитным картам клиентов. Об этом сообщает пресс-служба финансовой организации.
"В результате внутреннего расследования служба безопасности банка при взаимодействии с правоохранительными органами 4.10.2019 выявила сотрудника банка 1991 года рождения, руководителя сектора в одном из бизнес-подразделений банка, который имел доступ к базам данных в силу выполнения служебных обязанностей и который попытался осуществить хищение клиентской информации в корыстных целях", — говорится в сообщении.
В ходе расследования удалось собрать и задокументировать улики для доказательства совершенного преступления. В настоящее время сотрудники правоохранительных органов ведут с подозреваемым процессуальные действия.
В Сбербанке подчеркнули, что риск утечки данных, помимо информации о кредитных картах 200 клиентов, отсутствует. При этом угрозы для сохранности средств не было и нет.
Стенд Сбербанка России
3 октября, 13:21Сказано в эфире
Глава АРБ объяснил, как действовать после утечки личных данных из СбербанкаСбербанк начал расследовать возможную кражу личных данных клиентов после соответствующих сообщений СМИ. В интервью радио Sputnik президент Ассоциации российских банков (АРБ) Гарегин Тосунян рассказал о положительных сторонах подобных происшествий.
Пресс-служба Сбербанка сообщает, что глава кредитной организации Герман Греф принес извинения клиентам за произошедшее, а также поблагодарил сотрудников службы безопасности банка и правоохранительных органов за четкую и слаженную работу.

Как нашли виновника утечки

Как рассказал Греф в эфире "России 24", банк еще 2 октября знал об инциденте и начал искать подозреваемого.
По его словам, сначала служба безопасности нашла объявление с личными данными клиентов. После этого один из сотрудников банка вступил в контакт с преступником. При этом злоумышленник не догадывался что общается с работником службы безопасности банка.
"Мы задали ему вопросы, по этим вопросам было понятно, что это сотрудник банка, и утечка, которая произошла — это утечка внутренняя", — рассказал Греф.
После этого в Сбербанке начали активно прорабатывать все возможные сценарии того, как могла произойти утечка.
"Был определен круг сначала 35 человек, потом четыре человека, к двум часам ночи мы понимали, что это два человека, на которых больше всего падало подозрение", — отметил глава крупнейшего российского банка.
В четверг, 3 октября, Сбербанк сообщил, что накануне вечером ему стало известно о возможной утечке учетных записей по кредитным картам, которая затрагивает как минимум 200 клиентов. Банк провел служебное расследование, основной версией назывались умышленные преступные действия сотрудника, так как внешнее проникновение в базу данных невозможно из-за ее изолированности.
Программный код на экране компьютера
3 октября, 12:43РИА Новости
Крупные утечки данных в банках в мире в 2018-2019 годах
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Сбербанк РоссииПроисшествияЭкономика
Популярные комментарии
Опять за неумных всех держат! Какие 200 записей?! Утекла база в 62 млн записей, все региональные филиалы сбера. До сих пор продают на черном рынке по 5р за запись. 200 записей это демо-выборка перед покупкой
5 октября, 20:03
Артём Наумов
125663535
Здорово! А сам Сбер не виновен получается? В любом случае сотрудника то брали и проверяли они. Работа и "безопасность" данных тоже организована Банком. Делайте выводы..
5 октября, 20:03
Expokey Qwert
101131220
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