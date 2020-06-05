Биография Михаила Кокшенова

В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум. Работал инженером.

В 1963 году окончил актерский факультет Театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина.

С 1963 года был актером Академического театра имени Вл. Маяковского.

С 1966 года работал в труппе Московского театра миниатюр (ныне театр "Эрмитаж").

С 1974 года он был актером Театра-студии киноактера.

В кино Михаил Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине "Председатель".

Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Белые Росы" (1983), сериале "Вечный зов" (1973-1983) и др.

Актер снимался в главных ролях в комедиях "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и др.

Михаил Кокшенов выступал режиссером, продюсером и сценаристом ряда кинокартин. Среди них – "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Русское чудо" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Надежда" (2002), "Love-сервис" (2003),"Юбилей прокурора" (2003), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006) и др. Он также был исполнителем главной роли в своих картинах "Русский бизнес" (1993) и "Герой ее романа" (2001).

Также актер сыграл главные роли в комедиях Анатолия Эйрамджана "Примадонна Мэри" (1998) и "День святого Валентина" (2000).

В последние годы Кокшенов снимался в фильме "Святое дело" (2007), сериалах "Папины дочки" (2007-2011), "Воронины" (2009-2019).

В 2002 году Кокшенов был удостоен звания Народный артист РФ.

В 2007 году за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность он был награжден орденом Дружбы.

5 июня 2020 года Михаил Кокшенов скончался

Михаил Кокшенов был женат на Наталье Лепехиной. От брака со стюардессой Ниной Вокрош у актера есть дочь Алевтина (1987 года рождения).