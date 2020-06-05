Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T14:25
https://ria.ru/20200605/1572520977.html
Биография Михаила Кокшенова
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572517915_0:183:2602:1648_1036x0_80_0_0_0054936255e9bf1e5d21722df805d268.jpg
РИА Новости

Биография Михаила Кокшенова

14:25 05.06.2020
3839
© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Актер театра и кино, сценарист, режиссер и продюсер Михаил Михайлович Кокшенов родился 16 сентября 1936 года в Москве.
В 1957 году окончил Московский индустриальный техникум. Работал инженером.
В 1963 году окончил актерский факультет Театрального училища (ныне институт) имени Б. Щукина.
С 1963 года был актером Академического театра имени Вл. Маяковского.
С 1966 года работал в труппе Московского театра миниатюр (ныне театр "Эрмитаж").
С 1974 года он был актером Театра-студии киноактера.
В кино Михаил Кокшенов дебютировал в 1964 году в роли Миши в картине "Председатель".
Кокшенов играл роли в таких фильмах, как "Время, вперед" (1965), "В огне брода нет" (1967), "Женя, Женечка и "катюша" (1967), "Адъютант его превосходительства" (1969), "О друзьях-товарищах" (1970), "В зоне особого внимания" (1977), "Маленькие трагедии" (1979), "Белые Росы" (1983), сериале "Вечный зов" (1973-1983) и др.
Актер снимался в главных ролях в комедиях "Не может быть" (1975) и "Спортлото 82" (1982) Леонида Гайдая, "По улицам комод водили..." (1978) Марка Генина и Николая Ковальского, историческом фильме "Сказ про то, как царь Петр арапа женил" (1976) Александра Митты, драме "Александр маленький" (1981) Владимира Фокина и др.
Михаил Кокшенов выступал режиссером, продюсером и сценаристом ряда кинокартин. Среди них – "Русский бизнес" (1993), "Русский счет" (1994), "Русское чудо" (1994), "Герой ее романа" (2001), "Лифт уходит по расписанию" (2002), "Надежда" (2002), "Love-сервис" (2003),"Юбилей прокурора" (2003), "Феномен" (2005), "Театральный капкан" (2006) и др. Он также был исполнителем главной роли в своих картинах "Русский бизнес" (1993) и "Герой ее романа" (2001).
Также актер сыграл главные роли в комедиях Анатолия Эйрамджана "Примадонна Мэри" (1998) и "День святого Валентина" (2000).
В последние годы Кокшенов снимался в фильме "Святое дело" (2007), сериалах "Папины дочки" (2007-2011), "Воронины" (2009-2019).
Всего артист сыграл более 130 ролей.
В 2002 году Кокшенов был удостоен звания Народный артист РФ.
В 2007 году за заслуги в области культуры и искусства и многолетнюю плодотворную деятельность он был награжден орденом Дружбы.
5 июня 2020 года Михаил Кокшенов скончался.
Михаил Кокшенов был женат на Наталье Лепехиной. От брака со стюардессой Ниной Вокрош у актера есть дочь Алевтина (1987 года рождения).
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
201221
Обсудить 0
Умер Михаил КокшеновМихаил КокшеновМоскваСправки
Рекомендуем
Аркадий Инин на гражданской панихиде в Центральном доме кино в Москве
Друг Кокшенова рассказал о последних днях актера
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Актер Станислав Садальский
Садальский рассказал, как Кокшенов боролся с недугом
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
Кокшенов проявлял себя и как бизнесмен, заявила депутат
Режиссер Борис Грачевский
Грачевский назвал Кокшенова харизматичной и яркой комедийной фигурой
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Здание Международного суда ООН в Гааге
Франция одобрила передачу в суд ООН обвиняемого в геноциде в Руанде
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Актер Михаил Кокшенов
Жена Кокшенова рассказала о причине его смерти
Владимир Джабаров
Россия ответит зеркально на высылку Чехией сотрудников посольства
Простой парень Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Экзаменационные листы с тестовыми заданиями по русскому языку
День русского языка
Дипломат, заведующий кафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин
Против Николая Платошкина возбудили уголовное дело
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
08:17В Узбекистане число случаев COVID-19 выросло до 4022
08:17В Калифорнии три человека погибли при крушении самолета
08:13Рослесхоз оценил угрозу нашествия шелкопряда в Сибири
08:00Духов день 2020 - что это за праздник и когда отмечается в этом году
07:57В Афганистане около 11 полицейских погибли при подрыве автомобиля
07:50Украинские силовики заявили о 12 обстрелах своих позиций в Донбассе
07:44В Бразилии запретили рейды полиции в фавелах Рио-де-Жанейро
07:43В Кузбассе за сутки выявили 36 случаев COVID-19
07:35В Киргизии за сутки выявили 38 новых случаев COVID-19
07:33В Новосибирской области коронавирус выявили у 107 человек
07:23В Идлибе погиб турецкий военный
06:52В Германии выявили 407 новых случаев COVID-19
06:27В США разбился двухмоторный самолет
06:24Байден раскритиковал Трампа за упоминание Джорджа Флойда
06:16В России за сутки потушили 24 лесных пожара
06:11В Перу не менее 212 заключенных умерли от COVID-19
06:08В Южной Корее за сутки выявили 51 случай COVID-19
06:06В Китае выявили пять новых случаев COVID-19
06:05Пушков спрогнозировал развитие ситуации с беспорядками в США
06:05СМИ: Байден набрал голоса для официального выдвижения в президенты
Лента новостейМолния