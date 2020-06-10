Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

Ургант упомянул актера, комментируя информацию о погружении российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. "Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — заявил телеведущий.