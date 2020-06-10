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Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
2020-06-10T01:43
россия
шоу-бизнес
михаил кокшенов
алексей панин
иван ургант
общество
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россия, шоу-бизнес, михаил кокшенов, алексей панин, иван ургант, общество

Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова

01:43 10.06.2020
3167
© РИА Новости / Александр Вильф / Перейти в фотобанкТелеведущий Иван Ургант
Телеведущий Иван Ургант
© РИА Новости / Александр Вильф
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Телеведущий Иван Ургант. Архивное фото
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости. Шоумен Иван Ургант в эфире Первого канала высмеял актера Алексея Панина, назвав его человеком, который "лучше всех знает, что такое дно".
Ургант упомянул актера, комментируя информацию о погружении российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. "Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — заявил телеведущий.
Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Паниным, на котором тот усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.
Панин высказался о Кокшенове
8 июня, 01:22Культура
Опубликовано видео с высказыванием Панина о Кокшенове
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РоссияШоу-бизнесМихаил КокшеновАлексей ПанинИван УргантОбщество
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