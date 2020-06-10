https://ria.ru/20200610/1572718934.html
Ургант высмеял Панина после скандала на похоронах Кокшенова
2020-06-10T01:43
2020-06-10T01:43
россия
шоу-бизнес
михаил кокшенов
алексей панин
иван ургант
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/150986/06/1509860607_0:0:2759:1552_1200x0_80_0_0_a08924deabcdc7f3ae5d028f59762d97.jpg
https://ria.ru/20200608/1572603045.html
2
россия
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
2020
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://ria.ru/20200610/1572718934.html?chat_room_id=1572718934
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/150986/06/1509860607_0:0:2759:1552_1200x0_80_0_0_a08924deabcdc7f3ae5d028f59762d97.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/150986/06/1509860607_30:0:2759:2047_1200x0_80_0_0_595033e71a1b3f2929747b4d8edf4970.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/150986/06/1509860607_400:0:2447:2047_1200x0_80_0_0_3348a4d8ef3bc0bcbd9cbea961d2ceb8.jpg
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
РИА Новости
https://ria.ru/
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn22.img.ria.ru/i/schema_org/ria_logo.png
353
60
россия, шоу-бизнес, михаил кокшенов, алексей панин, иван ургант, общество
МОСКВА, 10 июн – РИА Новости.
Шоумен Иван Ургант
в эфире Первого канала
высмеял актера Алексея Панина
, назвав его человеком, который "лучше всех знает, что такое дно".
Ургант упомянул актера, комментируя информацию о погружении российского аппарата "Витязь" на дно Марианской впадины. "Как выглядит глубоководный аппарат "Витязь"? Это Алексей Панин, актер, в кольчуге, скафандре и с рулеткой, которого отправляют на исследование впадины. Потому что этот человек лучше всех в нашей стране знает, что такое дно", — заявил телеведущий.
Ранее ряд СМИ написали, что на церемонии прощания с народным артистом России Михаилом Кокшеновым
Панин якобы сделал замечание в адрес покойного, после чего его попросили уйти. Актер назвал эту информацию ложью. Позднее телеканал РЕН ТВ опубликовал видео с Паниным, на котором тот усомнился в таланте Кокшенова в качестве режиссера.
Кокшенов умер 4 июня после продолжительной болезни, ему было 83 года. Накануне с ним простились в ритуальном зале митинского крематория в Москве.