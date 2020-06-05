Умер актер Михаил Кокшенов

МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Народный артист России, кинорежиссер и сценарист Народный артист России, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов умер в возрасте 83 лет, сообщила поэтесса Любовь Воропаева.

В Гильдии актеров Союза кинематографистов подтвердили РИА Новости известие о смерти артиста. Дата и место прощания с Кокшеновым пока неизвестны.

Памятная доска

В Мосгордуме заявили, что памятную доску на доме артиста могут установить, если такие предложения поступят от жителей иди родственников.

"Я считаю, что Михаил ее заслужил и достоин этого", - отметил глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов

Депутат отметил, что Кокшенов был замечательным актером, другом и товарищем.

"Он человек, который объединял как на съемочной площадке, так и вне ее. Всегда рядом с ним возникала компания, всегда было интересно и весело", - сказал Герасимов.

Был еще и бизнесменом

Первый зампред комитета Госдумы по культуре Елена Драпеко заявила РИА Новости, что Кокшенов также проявлял себя как бизнесмен, выступая продюсером комедийных фильмов.

Она поделилась воспоминанием, что однажды задала ему вопрос: "Миша, ну что же такие плохие фильмы ты снимаешь?". Он объяснил это тем, что занимается производством фильмов для домашнего просмотра, а не большого экрана. "Хорошее кино", по его словам, снимать очень рискованно, а комедии всегда оправдывали себя, рассказала Драпеко.

Первый зампред думского комитета, режиссер Владимир Бортко в свою очередь заметил, что известие о кончине Кокшенова стало для него "очень неприятным сообщением".

"Потому что знаешь человека, видел его тысячу раз, поэтому крайне неприятное сообщение. Многие его знали", - сказал Бортко РИА Новости.