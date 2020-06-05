Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
2020-06-05T18:22
https://ria.ru/20200605/1572535063.html
"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572534979_0:0:641:360_1036x0_80_0_0_a6abc077dee1c2a3dc10ed74ca65406b.jpg
РИА Новости
"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.
2020-06-05T17:21
https://nfw.ria.ru/flv/file.aspx?nolog=1&ID=45545800&type=mp4
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572534979_0:0:641:360_1200x0_80_0_0_4d4b9fcc9d74c696addfba9c4ebe2fb6.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572534979_42:0:522:360_1200x0_80_0_0_e6fbfcf996caa1bffe4895253dd1720d.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572534979_102:0:462:360_1200x0_80_0_0_17a89ccf7e15bde337ffe0385a48e77a.jpg
PT1M59S

"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет

17:21 05.06.2020 (обновлено: 18:22 05.06.2020)
8673
Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет. Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.
Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме "Высота". Всего на счету народного артиста России более 130 ролей в фильмах и сериалах. Во многих из них выступал в комическом амплуа. Последней ролью Михаила Кокшенова стал эпизодический персонаж Дмитрий Александрович в телесериале "Воронины".
832121122
Михаил КокшеновВидео
Рекомендуем
Пермь
В Пермском крае продлили режим самоизоляции
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
МЧС заявило о локализации разлива топлива под Норильском
Ликвидация ЧС в связи с разливом нефтепродуктов в Норильске
Потанин пообещал устранить последствия ЧП в Норильске за счет компании
Препарат Авифавир прямого противовирусного действия от COVID-19 совместного производства РФПИ и ГК ХимРар
В России бесплатно выдадут препарат от коронавируса
Аркадий Инин на гражданской панихиде в Центральном доме кино в Москве
Друг Кокшенова рассказал о последних днях актера
Дом правительства на площади Независимости в Минске
Лукашенко утвердил новый состав правительства
Юлия Норкина
СМИ назвали причину смерти Юлии Норкиной
Актер Михаил Кокшенов
Умер актер и режиссер Михаил Кокшенов
Гендиректор Lobaev Arms Владислав Лобаев
В России создадут винтовку, способную стрелять на семь километров
Кадр из фильма Молодые
Михаил Кокшенов — украшение любого фильма, сердцеед и балагур
Сотрудники Управления федеральной службы войск национальной гвардии РФ
Песков ответил на вопрос о гибели жителя Екатеринбурга при задержании
Отдыхающие в кафе отеля, Алушта
Эксперты рассказали, как туристы бронируют отели в Сочи и Крыму
Юлия Норкина
Умерла жена телеведущего Андрея Норкина
Рисунок астероида около планеты Земля
"Роскосмос" оценил вероятность столкновения Земли с астероидом
Мужчина в торговом центре Гонконга
Китай готовит убийцу для биткойна и проблему для доллара
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:16В США правозащитники заинтересовались атакой на журналиста РИА Новости
04:15Ученые нашли недорогой препарат, способный помочь при лечении COVID-19
04:00В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 110 тысяч человек
03:59Музей Пушкина отметит день рождения классика онлайн-марафоном
03:48Украинский экс-министр рассказал, как Тимошенко обманула МВФ
03:44Страны G20 выделят более 21 миллиарда долларов на борьбу с коронавирусом
03:37В Баффало все полицейские ушли из спецподразделения в знак протеста
03:31В Ватикане арестовали брокера, причастного к делу о покупке недвижимости
03:22Правящая партия Северной Македонии отвергла идею о премьере-албанце
03:09Источник сообщил о новом переносе запуска спутника "Глонасс-К"
03:01Адвокат объяснил, кто может претендовать на наследство Кокшенова
03:00Еще 4 северокавказские республики получат помощь от ОАЭ, сообщил Кадыров
02:48Лондон может уступить в вопросе пошлин ЕС, сообщает СМИ
02:41Страны Аравии обсуждают новую инициативу решения конфликта вокруг Катара
02:35Сотрудники ООН выражают солидарность с жертвами расизма, заявил Гутерреш
02:24В Мехико протесты против действий полиции закончились погромами
02:07"Пушкинский диктант" в шестой раз пройдет по всему миру
02:01ОПЕК+ в субботу решит, на какой срок продлить сокращение добычи
01:39Трюдо преклонил колено в память о Флойде во время акции против расизма
01:36Раскрыта новая мошенническая схема с "перерасчетом пенсий"
Лента новостейМолния