"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет

Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме "Высота". Всего на счету народного артиста России более 130 ролей в фильмах и сериалах. Во многих из них выступал в комическом амплуа. Последней ролью Михаила Кокшенова стал эпизодический персонаж Дмитрий Александрович в телесериале "Воронины".