"Простой парень" Михаил Кокшенов. Народный артист умер в возрасте 83 лет

Народный артист России Михаил Кокшенов скончался в возрасте 83 лет.
Причина смерти не уточняется. Три года назад артист перенес инсульт, с тех пор на публике не появлялся.
Кокшенов начал карьеру актера в 1957 году, сыграв комсомольца в фильме "Высота". Всего на счету народного артиста России более 130 ролей в фильмах и сериалах. Во многих из них выступал в комическом амплуа. Последней ролью Михаила Кокшенова стал эпизодический персонаж Дмитрий Александрович в телесериале "Воронины".
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь
формой обратной связи.