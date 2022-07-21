https://ria.ru/20220721/kokshenova-1804068029.html
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль - РИА Новости, 21.07.2022
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:31
2022-07-21T16:31
2022-07-21T16:31
шоубиз
знаменитости
михаил кокшенов
шоу-бизнес
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572517915_0:183:2602:1648_1920x0_80_0_0_79ded04855ac4b24b0f63d127f207186.jpg
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказал РИА Новости ее представитель Иван Мельников.По словам собеседника, Алиса Кокшенова в 2014 году купила Ford Focus в кредит, а в 2015 году из-за того, что ей срочно потребовались деньги, решила отдать автомобиль в аренду на два года знакомому с возможностью дальнейшего выкупа. Спустя некоторое время мужчина перестал переводить деньги и исчез. Затем Кокшеновой начали поступать угрозы, информации о местонахождении автомобиля у нее до сих пор нет. Женщина оценила ущерб минимум в 700 тысяч рублей.Михаил Кокшенов скончался в 2020 году после продолжительной болезни.
https://ria.ru/20220718/stallone-1803269600.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2022
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e4/06/05/1572517915_0:0:2602:1953_1920x0_80_0_0_6e1ba973eec3c2c134ee7f928c2f7b2a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
знаменитости, михаил кокшенов, шоу-бизнес
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль
Правоохранители возбудили уголовное дело после похищения у дочери Кокшенова автомобиля
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказал РИА Новости ее представитель Иван Мельников.
По словам собеседника, Алиса Кокшенова в 2014 году купила Ford Focus в кредит, а в 2015 году из-за того, что ей срочно потребовались деньги, решила отдать автомобиль в аренду на два года знакомому с возможностью дальнейшего выкупа. Спустя некоторое время мужчина перестал переводить деньги и исчез. Затем Кокшеновой начали поступать угрозы, информации о местонахождении автомобиля у нее до сих пор нет. Женщина оценила ущерб минимум в 700 тысяч рублей.
"Некоторое время назад я направил обращение прокурору Московской области. Благодаря качественной работе сотрудников подмосковной прокуратуры и вниманию со стороны СМИ сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Надеюсь на оперативное расследование данного дела, чтобы восстановить нарушенные права моей доверительницы", – сказал Мельников.
Михаил Кокшенов скончался
в 2020 году после продолжительной болезни.