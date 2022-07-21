https://ria.ru/20220721/kokshenova-1804068029.html

У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль

У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль - РИА Новости, 21.07.2022

У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль

Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России... РИА Новости, 21.07.2022

2022-07-21T16:31

2022-07-21T16:31

2022-07-21T16:31

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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказал РИА Новости ее представитель Иван Мельников.По словам собеседника, Алиса Кокшенова в 2014 году купила Ford Focus в кредит, а в 2015 году из-за того, что ей срочно потребовались деньги, решила отдать автомобиль в аренду на два года знакомому с возможностью дальнейшего выкупа. Спустя некоторое время мужчина перестал переводить деньги и исчез. Затем Кокшеновой начали поступать угрозы, информации о местонахождении автомобиля у нее до сих пор нет. Женщина оценила ущерб минимум в 700 тысяч рублей.Михаил Кокшенов скончался в 2020 году после продолжительной болезни.

https://ria.ru/20220718/stallone-1803269600.html

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Жанна Старицына

Жанна Старицына

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Жанна Старицына

знаменитости, михаил кокшенов, шоу-бизнес