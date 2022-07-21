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У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль - РИА Новости, 21.07.2022
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Шоубиз
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У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль - РИА Новости, 21.07.2022
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль
Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России... РИА Новости, 21.07.2022
2022-07-21T16:31
2022-07-21T16:31
шоубиз
знаменитости
михаил кокшенов
шоу-бизнес
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МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказал РИА Новости ее представитель Иван Мельников.По словам собеседника, Алиса Кокшенова в 2014 году купила Ford Focus в кредит, а в 2015 году из-за того, что ей срочно потребовались деньги, решила отдать автомобиль в аренду на два года знакомому с возможностью дальнейшего выкупа. Спустя некоторое время мужчина перестал переводить деньги и исчез. Затем Кокшеновой начали поступать угрозы, информации о местонахождении автомобиля у нее до сих пор нет. Женщина оценила ущерб минимум в 700 тысяч рублей.Михаил Кокшенов скончался в 2020 году после продолжительной болезни.
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знаменитости, михаил кокшенов, шоу-бизнес
16:31 21.07.2022
 
У дочери Михаила Кокшенова похитили автомобиль

Правоохранители возбудили уголовное дело после похищения у дочери Кокшенова автомобиля

© РИА Новости / Екатерина ЧесноковаАктер Михаил Кокшенов
Актер Михаил Кокшенов - РИА Новости, 1920, 21.07.2022
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Читать ria.ru в
МОСКВА, 21 июл – РИА Новости. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье о присвоении чужого имущества после похищения автомобиля у Алисы Кокшеновой, дочери народного артиста России Михаила Кокшенова, рассказал РИА Новости ее представитель Иван Мельников.
По словам собеседника, Алиса Кокшенова в 2014 году купила Ford Focus в кредит, а в 2015 году из-за того, что ей срочно потребовались деньги, решила отдать автомобиль в аренду на два года знакомому с возможностью дальнейшего выкупа. Спустя некоторое время мужчина перестал переводить деньги и исчез. Затем Кокшеновой начали поступать угрозы, информации о местонахождении автомобиля у нее до сих пор нет. Женщина оценила ущерб минимум в 700 тысяч рублей.

"Некоторое время назад я направил обращение прокурору Московской области. Благодаря качественной работе сотрудников подмосковной прокуратуры и вниманию со стороны СМИ сотрудники полиции возбудили уголовное дело по части 3 статьи 160 УК РФ "Присвоение или растрата". Надеюсь на оперативное расследование данного дела, чтобы восстановить нарушенные права моей доверительницы", – сказал Мельников.

Михаил Кокшенов скончался в 2020 году после продолжительной болезни.
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