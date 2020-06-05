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2020-06-05T15:54
https://ria.ru/20200605/1572521533.html
Кокшенов проявлял себя и как бизнесмен, заявила депутат
https://cdn24.img.ria.ru/images/150704/83/1507048348_0:43:1508:891_1036x0_80_0_0_8546b20635849a0115b5b8fbfe451409.jpg
РИА Новости

Кокшенов проявлял себя и как бизнесмен, заявила депутат

14:30 05.06.2020 (обновлено: 15:54 05.06.2020)
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкАктер Михаил Кокшенов. Архивное фото
Актер Михаил Кокшенов. Архивное фото
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 5 июн - РИА Новости. Михаил Кокшенов был хорошим артистом и проявлял себя как бизнесмен, выступая продюсером комедийных фильмов, сказала РИА Новости первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.
Народный артист РФ, кинорежиссер и сценарист Михаил Кокшенов скончался на 84-м году жизни.
"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы... То есть он еще и бизнесменом был, Мишка. Вообще он был очень забавный, про него столько анекдотов ходило у нас", - сказала Драпеко РИА Новости.
Она поделилась воспоминанием, что однажды задала ему вопрос: "Миша, ну что же такие плохие фильмы ты снимаешь?". Он объяснил это тем, что занимается производством фильмов для домашнего просмотра, а не большого экрана. "Хорошее кино", по его словам, снимать очень рискованно, а комедии всегда оправдывали себя, рассказала Драпеко.
Михаил Кокшенов — украшение любого фильма, сердцеед и балагур
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

Актер Михаил Кокшенов
1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
© РИА Новости / Вишневский

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

Кадр из художественного фильма Молодые
2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский
© РИА Новости / Вишневский / Перейти в фотобанк

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

Кадр из фильма Молодые
3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / Вишневский
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© РИА Новости

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

Кадр из фильма Александр маленький
4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости
© РИА Новости / Галина Кмит / Перейти в фотобанк

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

Михаил Михайлович Кокшенов (1936 г. р.) (слева) в художественном фильме Белые Росы
5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
© РИА Новости

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

Михаил Кокшенов (слева), Всеволод Санаев (в центре) и Николай Караченцов (справа) в художественном фильме режиссера Игоря Добролюбова Белые росы
6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости
© РИА Новости / Ю. Венцковский

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

Кадр из фильма Без солнца
7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский
© РИА Новости / Перейти в фотобанк

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

Михаил Кокшенов в сцене из фильма Женя, Женечка и Катюша
8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА Новости
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© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанк

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей - гости творческого вечера В. Этуша Хрустальный бал Хрустальной Турандот
9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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© РИА Новости / Владимир Вяткин  / Перейти в фотобанк

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

Спектакль «Безумства любви», посвященный 70-летию заслуженной артистки России Наталье Крачковской в Государственном театре «Киноактера»
10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
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© РИА Новости / Олег Минеев / Перейти в фотобанк

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

Актер Михаил Кокшенов
11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
1 из 11

Михаил Кокшенов вырос в Замоскворечье. Окончил Театральное училище имени Щукина, играл на сцене Академического театра имени Маяковского, затем перешел в Московский театр миниатюр и начал параллельно сниматься в кино.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
2 из 11

Впервые он появился на экране в фильме "Высота", играл в таких фильмах, как "В огне брода нет", "Адъютант его превосходительства", "Маленькие трагедии", "Белые росы". Особенно полюбились зрителю его роли в комедиях "Не может быть", "Спортлото-82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Ширли-мырли".

© РИА Новости / Вишневский
3 из 11

Три года назад Кокшенов перенес инсульт и с тех пор не появлялся на публике.

© РИА Новости / Вишневский
Перейти в фотобанк
4 из 11

Станислав Садальский вспоминает Кокшенова оптимистом, который высмеивал все, включая собственную болезнь. "...Я очень надеялся, что он справится, да иначе и быть не могло — спортсмен, сердцеед, оптимист, хохмач, который высмеивал все, даже свой недуг. Но увы", — написал артист в инстаграме.

© РИА Новости
5 из 11

Кинодраматург Аркадий Инин называет Михаила Кокшенова истинно народным артистом. "Я считаю, что это потеря миллионов, без преувеличения, наших зрителей, которые обожали народного артиста Кокшенова, который стопроцентно был народным, любим был невероятно", — сказал он.

© РИА Новости / Галина Кмит
Перейти в фотобанк
6 из 11

Режиссер Борис Грачевский отметил сценарный талант Кокшенова: "Михаил Михайлович работал с нами в "Ералаше", с первых шагов он был не просто артистом, а еще и сценаристом, потому что два ярких сценария, где он сам играл, были написаны им. У него были такие попытки литературные достаточно успешные. Все встречи с Кокшеновым в "Ералаше" всегда приносили успех, удачу".

© РИА Новости
7 из 11

Кокшенов был замечательным артистом с потрясающей актерской карьерой и всегда искал новые творческие пути, подчеркнул актер Валерий Гаркалин.

© РИА Новости / Ю. Венцковский
8 из 11

"Хороший артист был и, между прочим, продюсером еще был. Он снимал как продюсер комедийные фильмы..." — добавила первый зампред комитета Госдумы по культуре, актриса Елена Драпеко.

© РИА Новости
Перейти в фотобанк
9 из 11

Актер Михаил Кокшенов с супругой Натальей.

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
10 из 11

Кокшенов был не только замечательным актером, но и другом, он объединял людей на съемочной площадке и вне ее, рассказал глава комиссии по культуре и массовым коммуникациям Мосгордумы Евгений Герасимов.

© РИА Новости / Владимир Вяткин
Перейти в фотобанк
11 из 11

Дата и место прощания с актером станут известны позже.

© РИА Новости / Олег Минеев
Перейти в фотобанк
Первый зампред думского комитета, режиссер Владимир Бортко в свою очередь заметил, что известие о кончине Кокшенова стало для него "очень неприятным сообщением". "Потому что знаешь человека, видел его тысячу раз, поэтому крайне неприятное сообщение. Многие его знали", - сказал Бортко РИА Новости.
Актер и режиссер Михаил Кокшенов известен своими яркими, характерными ролями в фильмах "Женя, Женечка и "Катюша", "Спортлото 82", "Самая обаятельная и привлекательная", "Белые росы".
Актер Михаил Кокшенов
Вчера, 14:25
Биография Михаила Кокшенова
010801
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Умер Михаил КокшеновМихаил КокшеновЕлена ДрапекоВладимир Бортко
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